天文台｜預測今明日的天氣預報：周一/二有雨及狂風雷暴

【香港天氣】天文台發出特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，今晚至星期二初時本港天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦須時刻留意天氣變化。（6月7日22:26更新）

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。

天文台宣佈雷暴警告現正生效。今日現時溫度約28.5°C度，最高溫度32°C度，最低溫度26°C度，相對濕度為百分之89%。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料受一道廣闊低壓槽影響，今晚至星期二初時本港天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦須時刻留意天氣變化。

香港明天的天氣｜多雲，有驟雨及狂風雷暴

天文台預測明日多雲，有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時頗大，氣溫介乎25至29度。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。展望星期二初時雨勢仍然頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。隨後一兩日天色較為明朗。

廣闊低壓槽會在未來一兩日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著該低壓槽遠離沿岸地區，本週中期廣東驟雨逐漸減少。受一股偏東氣流影響，本週中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。預料該偏東氣流會在週末至下週初被一股偏南氣流取代，華南天氣漸轉不穩定。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由6月8日至6月16日，明日（8日）星期一，天文台料南至西南風4級，間中5級。多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市區氣溫介乎25至29度。到星期二（9日）西南風4級，初時離岸間中5級，漸轉東北風4級。大致多雲，有驟雨。初時雨勢頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。市區氣溫介乎25至29度。到星期三（10日）東北風3至4級。大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。市區氣溫介乎24至29度。到星期四（11日）東至東北風4級，離岸間中5級。大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間天色明朗。市區氣溫介乎25至29度。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫