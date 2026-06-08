最新｜天文台轉發紅色暴雨警告信號、明星期二天氣有雨及狂風雷暴

【天文台最新天氣／／6月8日／黑色暴雨】截至今日（8日）下午9時35分，天文台發出紅色暴雨警告信號。天文台同時發出特別天氣提示，指沙田區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。（6月8日21:38更新）

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜紅色暴雨警告信號

天文台宣佈在下午9時35分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告：

天文台指，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台現時錄得氣溫25.3°C，相對濕度百分之89。

香港明天的天氣｜多雲，有驟雨及狂風雷暴

明日氣溫介乎25至29度，稍後驟雨逐漸減少。吹和緩南至西南風，初時風勢間中清勁，明日漸轉吹和緩東北風。

天文台指，位於廣東的一道低壓槽會靠近沿岸地區，明日該區有大驟雨及狂風雷暴。隨著該低壓槽移離廣東沿岸，本週中期該區驟雨逐漸減少。而受一股偏東氣流影響，本週中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。預料一股活躍偏南氣流及高空擾動會在下週初至中期影響華南沿岸，該區天氣再度不穩定。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由6月9日至6月17日，明日（9日）星期二，西南風4級，初時間中5級，漸轉東北風4級，大致多雲，有驟雨。初時雨勢有時頗大及有強烈狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。市區氣溫介乎25至29度，相對濕度80至95%。到星期三（10日），大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽，市區24至29度。到星期四（11日），大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明，市區25至30度。到星期五（12日），大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明，市區25至30度。

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量

截至下午9時，沙田錄得逾94毫米、西貢錄得逾75毫米、葵青錄得逾58毫米、黃大仙錄得逾53毫米、元朗錄得逾51毫米。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫