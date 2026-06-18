小米618最後4日　200款產品劈價！大推世界盃必備　65/75吋大電視

一年一度「小米618年中優惠」進入最後倒數（至6月21日），小米香港宣佈加碼促銷，逾200款產品再加推減價，最高可減$3,000，指定產品更低至66折。另外，5款全新智能家電也同步登場，當中3款產品最有話題性：65吋及75吋Xiaomi電視S Mini Led，超大屏幕加上高畫質和聲效，猶如將迷你影院搬入屋；符合香港家庭需要，冬夏天都合用的1.5匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機；還有越障能力超強，能跨越高達6厘米台階的Xiaomi掃拖機器 6 Max，3款家電不論性能、外型和價錢都相當吸引。



「小米618年中優惠」推廣至6月21日，逾200款產品再加推減價，最高可減$3,000，指定產品更低至66折。

「小米618年中優惠」倒數最後4天，官方宣佈千萬補貼加碼，200多款人氣智能產品加推折扣優惠。當中最值得推薦的有Xiaomi智能顯示屏Max100，原價$18,999，現在優惠價只需$15,999，比平日買足足平了$3,000！還有Xiaomi智能抽濕機，原價$1,949，優惠價只售$1,699；人氣產品Xiaomi空氣淨化器4 Compact原價$569，618價也只需$499就可以入手。顧客可於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com、香港各大運營商和零售商門市及網站購買優惠產品。

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Xiaomi SU7 Ultra 1:18合金模型車原價$699，現66折優惠價$459

6月最強新品Xiaomi 65吋/75吋大電視S Mini LED

今次小米同步推出多個新智能產品，最矚目的重磅新品必數Xiaomi 65吋/75吋大電視。現代家居客廳要掛部超大電視才有睇頭，兩款尺寸的大電視均採用無邊框全螢幕設計，外型已十分「靚仔」，更配備4K 3840 X 2160解析度，再加上Dolby Audio和2個15W的揚聲器，無論是睇戲、睇波抑或打機，都能帶來極致的沉浸感！

Xiaomi 65吋/75吋 大電視S Mini LED 分別只售$4,799和$6,399

電視同時支援Google TV系統和Filmmaker模式，可輕鬆存取自己喜歡的電影和節目，也內置Google Assistant、Google Play，兼容Google Cast和Apple Airplay。同時預載了3大平台Netflix、Prime Video和YouTube，用戶更可以透過遙控App控制電視，無需用遙控器搜尋，更方便快捷。

兩款尺寸的大電視均採用無邊框全螢幕設計，外型已十分「靚仔」。

以往這種超巨尺寸的S Mini LED電視，售價動輒需要過萬，但今次小米兩款新S Mini LED電視售價貼地，65吋只售$4,799，75吋也只需$6,399，真正用購買普通電視的預算，就能將「私人影院」直接搬返屋企！

米家首出1.5匹變頻冷暖分體冷氣機

米家繼上個月推出首款1匹冷氣機，今個月再有新機「米家1.5匹變頻冷暖分體冷氣機」登場，匹數比上月的大半匹，同樣內置冷暖功能，30秒快速製冷、60秒極速製暖。冷氣機最怕「食電」，小米這款冷氣機有一級能效認證，也設有「AI智能省電模式」，比一般變頻冷氣機再省電約24.5%，夏天長開也不用擔心電費暴漲。

冷氣機均可透過手機Mi Home App遙控，用Google語音控制，例如放工未返到屋企前，就可以用手機App提早開定冷氣，一踏入屋即透心涼。又也可以透過App查看實時耗電量，還有智能濾網清潔提醒，只需一鍵就能徹底洗淨機身內部並有效殺菌，確保吹出來的空氣乾淨無異味。同類型的冷氣機最平也要$6,000起跳，但小米價只需$3,690，性價比相當高。

小米冷氣機可透過手機Mi Home App遙控，放工未返到屋企前都可以開定冷氣。

小米也推出「拆舊機」優惠，凡即日起至7月31日購買米家1匹或1.5匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機，並使用小米安裝服務，即享有窗口式冷氣機免費拆機及除舊機服務；如非窗口式冷氣機，可以抵扣港幣$200拆機、除舊機服務費。

赿障功能強大的Xiaomi掃拖機器人 6 Max

新一代Xiaomi掃拖機器人 6 Max可跨越最高6厘米的台階，越障能力超高。

打工仔最怕放工回家還要打掃，掃地機械人絕對是「偉大發明」。全新Xiaomi掃拖機器人 6 Max功能更大升級，而且還有「腳」！市面上一般掃地機只能跨越2厘米左右障礙，但6 Max配備仿生雙機械腿，能夠直接跨越最高6厘米的台階或門檻，徹底解決機械人在不同房間打掃時容易被卡住的情況。

6 Max搭載了邊刷、滾筒、小圓拖布，能深入家居縫隙零死角清潔

6 Max也搭載了邊刷、滾筒、小圓拖布三重外擴結構，能深入家居縫隙做到零死角清潔，再配合4L清潔用水及3.8L污水儲存，及2.5公升大容量集塵袋，輕鬆收納相當於75天使用的雜物，不用日日倒垃圾。清潔完畢後，其基座可自動用85°C熱水清洗拖布，並強力溶解油污兼高效殺菌，再熱風烘乾以防有異味，接近「零手尾」。這款超強掃拖機器人Xiaomi掃拖機器人 6 Max售價$5,499，6月25日即公開發售。