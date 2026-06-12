香港天氣預報｜天文台預測今/明天的天氣＋未來九天天氣一覽

【最新天氣／天文台／6月12日／特別天氣提示】截至今日（12日）下午10時30分，天文台指大致多雲，有幾陣驟雨。明日早晚驟雨較多。天文台同時發出特別天氣提示，指西南季候風會在明日逐漸影響廣東沿岸，預料本港明日（6月13日）早晚驟雨較多及有幾陣雷暴，風勢轉為清勁。同時，隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區，星期日（6月14日）及星期一（6月15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。

天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸被偏南氣流取代。同時，驟雨影響廣東西部。

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台錄得氣溫27.5°C，相對濕度百分之84。今日市區氣溫介乎26至30度。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

天文台預測，大致多雲，有幾陣驟雨。明日早晚驟雨較多及有幾陣雷暴，最低氣溫約27度。日間炎熱，最高氣溫約31度。吹南至東南風，高地間中吹強風。

天文台指，一道低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，該區驟雨增多。預料該低壓槽會在下週初至中期在廣東沿岸及南海北部一帶徘徊。同時，受活躍西南季候風及高空擾動影響，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於下週後期向西伸展，接近週末廣東驟雨減少，天色好轉。

星期日及星期一雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。

香港未來9天天氣預報一覽

明日（13日）星期六，南至西南風4級，稍後5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨。早晚驟雨較多及有幾陣雷暴。日間炎熱。市區氣溫介乎27至31度，相對濕度75至95%。到星期日（14日），多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，市區26至29度。到星期一（15日），多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，市區26至29度。到星期二（16日），大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢，市區26至29度。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫