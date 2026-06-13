最新｜天文台掛黃色暴雨警告信號　明天及星期一有雨及有狂風雷暴

【最新天氣／天文台／6月13日／黃色暴雨】截至今日（13日）下午2時40分，天文台已發出黃色暴雨警告信號。天文台同時發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。明日及星期一（6月14日及15日）部分地區雨勢特別大，預料兩日的累積雨量可達200毫米。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，籌辦或進行戶外活動時應注意雷雨和狂風可能帶來的影響。

天文台指，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，而雷雨亦影響該區。

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台在下午2時15分發出之有關黃色暴雨警告信號。天文台錄得氣溫29.8°C，相對濕度百分之78。今日市區氣溫介乎26至31度。紫外線指數錄得2，強度屬低。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

天文台預測，明日及星期一雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。

受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下週中期持續於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於下週後期向西伸展，接近週末廣東驟雨減少，天色逐漸好轉。

香港未來9天天氣預報一覽

明日（14日）星期日，西南風4至5級，離岸及高地間中6級。，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎26至29度，相對濕度80至95%。到星期一（15日），多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，26至29度。到星期二（16日），大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢，26至29度。到星期三（17日），大致多雲，間中有驟雨及雷暴，26至29度。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫