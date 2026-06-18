最新｜天文台改掛黑色暴雨警告信號、端午節天氣有雨及有狂風雷暴

【最新天氣／天文台／黑色暴雨】截至今日（18日）下午12時55分，天文台天文台已發出黑色暴雨警告信號，指預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午12時35分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

天文台指，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東沿岸。

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈雷暴警告、山泥傾瀉警告、黑色暴雨警告信號、新界北部水浸特別報告現正生效。

天文台在下午12時10分發出之有關黑色暴雨警告信號的特別報告。截至下午1時，屯門錄得逾79毫米、北區錄得逾66毫米、元朗錄得逾63毫米、離島區錄得逾51毫米。天文台錄得氣溫28.3°C，相對濕度百分之89。今日市區氣溫介乎26至29度。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

天文台預測，明日多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。端午節風勢頗大，有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光。週末至下週初天氣漸轉酷熱。

天文台指，隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，未來一兩日廣東驟雨逐漸減少，下週初至中期華南天氣酷熱，天色普遍晴朗。預料偏南氣流會在下週後期為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

香港未來9天天氣預報一覽

明日（19日）星期五，南風4至5級，離岸及高地間中6級。，大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。下午部分時間有陽光。氣溫介乎27至31度，相對濕度70至95%。到星期六（20日），部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨，氣溫28至32度。到星期日（21日），大致天晴。早上局部地區有驟雨。日間酷熱氣溫28至33度。到星期一（22日），大致天晴。日間酷熱，市區28至33度。

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫