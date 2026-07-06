最新｜天文台料連續9日有雨、星期三天氣仍不穩定

【香港天氣】截至今日（6日）晚上11時20分，天文台指大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴。天文台同時發出特別天氣提示，指受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港未來一兩日（7月7日及8日）天氣仍然不穩定，今晚及明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台指，與活躍偏南氣流相關的強雷雨今日影響廣東及南海北部。本港今日大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，早晚雨勢頗大，各區普遍錄得超過60毫米雨量。預料活躍偏南氣流及高空擾動會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。此外，熱帶風暴美莎克今日逐步減弱，並在晚上於湖南消散。

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

現時溫度約25.5°C，相對濕度百分之93。今日市區氣溫介乎25至32度。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

明日氣溫介乎27至31度。吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。星期三天氣仍然不穩定，初時部分地區雨勢頗大。本週後期驟雨減少，漸轉天晴，星期五及星期六部分地區極端酷熱。

天文台指，活躍偏南氣流及高空擾動會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來數日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，本週後期華南天色漸轉晴朗，星期五及星期六內陸地區極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。

香港未來9天天氣預報一覽

明日（7日）星期二，南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。市區氣溫27至31度，相對濕度80至95%。到星期三（8日），大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。初時部分，溫度27至31度。到星期四（9日），大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，溫度27至32度。到星期五（10日），大致天晴，日間酷熱。稍後局部地區有驟雨，市區28至34度。

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫