最新｜天文台料連續9日有雨、預測今明日的天氣+未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台指受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港未來一兩日（7月7日及8日）天氣仍然不穩定，部分地區雨勢頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

活躍偏南氣流正為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，下午元朗及屯門區錄得超過10毫米雨量。在下午四時，熱帶低氣壓美莎克集結在長沙之西南偏西約220公里，預料向東北偏北移動，時速約30公里，進一步移入內陸並逐漸消散。

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈雷暴警告現正生效。現時溫度約28.5°C度，最高溫度32°C度，最低溫度27°C度，相對濕度為百分之84%。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為31°C度，最低溫度為27°C度，相對濕度為百分之80-95%最高紫外線指數大約是5，強度屬於中。明天大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，部分地區雨勢頗大。星期三天氣仍然不穩定，初時部分地區雨勢頗大。本週後期驟雨減少，漸轉天晴，星期五及星期六部分地區極端酷熱。

天文台指，活躍偏南氣流及高空擾動會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來數日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，本週後期華南天色漸轉晴朗，星期五及星期六內陸地區極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋美莎克會在今日進一步移入內陸並逐漸消散。

香港未來9天天氣預報一覽

明日（7日）星期二，南風4至5級，離岸及高地間中6級。大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，部分地區雨勢頗大。氣溫介乎27至31度，相對濕度80至95%。到星期三（8日），大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。氣溫27至31度。到星期四（9日），大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，氣溫27至32度。到星期五（10日），大致天晴，日間酷熱。稍後局部地區有驟雨，氣溫28至34度。

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫