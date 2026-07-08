新黃金珠寶品牌深得港星追捧　全港首創「買金送銀」優惠

香港人一直熱衷買黃金保值，就好像上年底國際受中東戰事影響，帶動黃金價格一路飆升至歷史高位，令到本港尖沙咀、中上環一帶傳統金行老鋪曾經一度湧現買金人龍，但其實「搶金潮」已經不限於上一輩投資港人，新一代年青人對潮流金飾產品都非常感興趣。其中由第一亞洲商人金銀業有限公司(簡稱「第一金」)創立的首個珠寶品牌「第一金鋪」，最新推出全港獨家的「買金送銀*」震撼限時優惠更被受關注，連黃美棋、劉天龍及王致狄等一班香港藝人，早前都親臨灣仔旗艦店現場選購心水金飾，可見「第一金鋪」大有年青人市場。



第一金鋪首創「買金送銀*」多買多送 滿1兩送1兩

「第一金鋪」最新推出多款創新優惠吸引顧客，尤其全港首創「買金送銀*」震撼限時優惠，而且提出「你買幾多金、我送幾多銀」。在金價高企、市民尋求資產保值避險的當下，此舉不僅降低了市民收藏貴金屬的門檻，更開創了「金銀雙收」的消費新體驗。

第一金鋪最新優惠：

• 滿10g送10g：凡購買正價金類產品淨重每滿10g，即送10g銀條1件。

• 滿1兩送1兩：凡購買正價金類產品淨重每滿1兩，即送1兩銀粒1件。

• 靈活累計：同日同一單交易，可累計幾件貨品的重量一同計算，讓消費者輕鬆達標。

• 多買多送：買得越多，送得越多（每單贈送上限為1kg銀）。

• 現已正式上架HKTVmall**，買金送銀*亦同步登場！

「買金送銀*」限時優惠，購買10g送10g！所有首飾類及典藏金產品一單過淨重滿10g，即送10g的999.9銀條一件！

星級藝人6月齊撐灣仔旗艦店VIP活動

第一金鋪於今年6月6日在灣仔旗艦店舉行「66黃金聚賞日」活動，請來多位客戶及來賓一同見證品牌的重要發展里程。活動邀請多名知名藝人探店，包括星級主持兼影視紅星黃美棋、TVB人氣港劇演員劉天龍及當紅演員王致狄，三人獲知第一金鋪正舉辦全港首創的「買金送銀*」推廣活動時都表現雀躍，紛紛在店內聽取店員介紹以及試戴金飾，購買心水產品。三位更在現場高歌獻唱助興，與一眾貴賓互動大玩遊戲，吸引大批市民圍觀，氣氛熱烈。

三位藝人包括星級主持兼影視紅星黃美棋、TVB人氣港劇演員劉天龍及當紅演員王致狄，於6月6日親臨第一金鋪灣仔旗艦店選購心頭好，又與市民近距離互動，引爆灣仔區現場人氣。

早前灣仔旗艦店隆重舉辦「66黃金聚賞日」活動，為VIP會員送上連串買金優惠。

8月16日推出「VIP 專屬感恩日」

第一金鋪連串優惠推廣一浪接一浪，已率先部署盛夏第二波高潮「VIP 專屬感恩日」。今年8月16日將會推出「會員限定專屬折上折」優惠，客戶只要即時透過VIP登記連結成為第一金鋪VIP，就可以搶盡8月16日VIP日的限定黃金優惠，當中還有「限量絕版金飾優先鑑賞」及「高額積分回贈」等優惠，第一金鋪現正招募市民親臨門市或線上登記，鎖定首波VIP邀請函，把握入場機會！

立即成為第一金鋪會員，搶盡買金先機！

第一金鋪出品的一公斤（圖1）及伍両金條(圖2)產品均經由香港黃金交易所驗證，確保您所擁有的每一件都是真品，保證成色是999.9國際標準千足成色，值得信賴。

第一金金條系列提供五克、十克、二十克多款規格。精選高純度黃金鑄造、工藝細緻。小克重好入手、變現靈活，是隨身財富保值的輕量實物黃金首選。

「第一金」屹立香港超過35年

第一金鋪是第一亞洲商人金銀業有限公司(簡稱「第一金」)創立的首個珠寶品牌。第一金於1991年在香港成立，為香港黃金交易所(HKGX)最高級別AA類會員(編號114)，並獲認可為交割金條鑄造商，能夠鑄造999.9成色的公斤金條及伍両金條。

第一金鋪宣布將於香港、澳門及馬來西亞陸續設立分店，目標在未來兩年內建成覆蓋兩岸三地及東南亞的專業黃金回收網絡。此舉不僅為消費者提供更多元、更專業、更透明的回收選擇，更體現品牌對環境永續的承諾——讓貴金屬循環再生，減少資源浪費，為地球可持續發展貢獻力量。這項事業標誌着香港金業一個全新的里程碑，將香港的專業標準與合規精神帶到整個亞洲。

「第一金鋪」詳情：

地址︰香港灣仔莊士敦道199號地下

營業時間︰11:00AM - 8:00PM

電話︰(852) 2880 0600

官方網站︰www.firstgoldweb3.com

WhatsApp︰https://wa.me/message/FB3R56JLKENLC1

*備註：活動受有關條款及細則約束。詳情：https://www.firstgoldweb3.com/detail?id=27

**優惠日期由即日起至7月31日止，貨品重量以指定標籤標示之淨金重量為準，如有任何爭議第一金鋪保留最終決定權。

(資料及相片由客戶提供)