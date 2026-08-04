港珠澳橋香港口岸自助閘機啟用！毋須預先購票即拍八達通秒速入閘

隨着大灣區「1小時生活圈」愈趨普及，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）在香港口岸已於6月8日啟用全新「一體化自助閘機」，港人及旅客只需以實體或手機八達通輕鬆拍卡，即可秒速入閘乘搭金巴，往返澳門及珠海更方便快捷。



港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）香港口岸啟用「一體化自助閘機」，只要使用八達通，就可輕鬆拍卡秒速入閘乘搭金巴（八達通提供圖片）

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）是往來香港、珠海及澳門重要交通工具，以往經港珠澳大橋香港口岸乘搭金巴，乘客在現場購票，須先到售票機或櫃位購買車票。新系統啟用後，流程大幅簡化，乘客完成出境手續後，可直接以八達通於閘機感應，系統即時完成扣款及驗票程序，真正做到「一拍即上車」，節省時間之餘亦更順暢，輕鬆穿梭港珠澳三地。

港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)在香港口岸已於6月8日啟用「一體化自助閘機」，使用八達通可快速入閘乘搭金巴。（八達通提供圖片）

港珠澳橋香港口岸啟用全新「自助閘機」 用八達通秒速入閘坐金巴

港珠澳橋大橋香港口岸已於6月8日啟用「一體化自助閘機」，港人只要用實體八達通或手機八達通，旅客若未持有實體八達通，則可用蘋果（Apple）或華為手機下載「旅客八達通」App，即可「嘟一嘟」以拍卡秒速入閘乘搭金巴，不用擔心因網絡問題而無法掃碼，出行效率倍增。

在港珠澳橋大橋香港口岸可使用八達通「一拍即上車」，毋須提前購買車票或掃碼。（八達通提供圖片）

長者、小童持八達通入閘享折扣 毋須再到人工櫃枱辦理

八達通還推出了「自助出行新升級」，長者，以及3至11歲小童只要手持合適的樂悠咭／長者八達通和小童八達通，就可以在享用專屬折扣優惠下，與成人一樣拍八達通快速過閘，毋須像以往移步至人工櫃枱辦理手續，比以往更方便快捷。

長者，以及3至11歲小童只要手持合適的樂悠咭／長者八達通和小童八達通，可與成人一樣拍八達通快速過閘。（八達通提供圖片）

不過提提大家，目前「一體化自助閘機」只適用於香港口岸出發（前往澳門或珠海方向），從珠海或澳門回程，仍需按現有方式購買車票。

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