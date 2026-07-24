世一員工體驗！香港麥當勞餐廳經理獲贊助　首次赴美圓世界盃夢

世界盃2026經已告一段落，這股足球狂熱為許多品牌及企業帶來無限商機，而麥當勞作為今屆FIFA世界盃全球官方贊助商，除了推出一系列主題美食及周邊產品外，更為員工打造令人羡慕的「世一員工體驗」，將球迷夢寐以求的世界盃決賽門票送給前線員工，更全額贊助整個旅程。現年29歲的Connor Li為麥當勞餐廳經理，讀書時已是兼職員工，透過不斷挑戰自我，配合麥當勞近年的人員架構革新，受訓後成為「盤存系統專家」，最終在遴選中獲得親身前往紐約觀看世界盃總決賽的機會，在職場建立自信之餘，同時增強國際視野。



大學修讀電影的Connor本身熱愛拍片，他以鏡頭記錄首次赴美的精彩行程，與同事們分享喜悅，「好多謝麥當勞給予我這個千載難逢的機會，令到我可以參與這個四年一度最大型的體育盛事，在我人生中添加了一個畢生難忘的回憶」。



Connor首度踏足世界盃總決賽場地紐約大都會人壽體育場，心情無比興奮。

獲公司全額贊助飛紐約睇世界盃總決賽 行程豐富畢生難忘

作為今屆世界盃贊助商，麥當勞以一票難求的總決賽門票，回饋表現出色的員工。這次的全球員工體驗，香港是國際市場其中一個代表。29歲的Connor為麥當勞餐廳經理兼盤存系統專家，熱愛足球的他經過多輪嚴格遴選及管理層面試後脫穎而出，獲全額贊助前往美國紐約，現場感受世界盃總決賽現場熾熱氣氛，最終見證西班牙再次捧走大力神盃。

Connor獲得許多球迷夢寐以求的機會，和大力神盃合照。

Connor感謝公司給予機會，有幸親身觀賞世界盃總決賽。

紐約之旅與全球CEO見面 包船遊船河、參觀自由女神像

Connor這次旅程安排殊不簡單，他出發前已期待和來自各地的麥當勞精英交流，並到紐約遊覽增廣見聞。四日三夜的行程由麥當勞一手包辦，費用全免，他不單到過當地的麥當勞體驗地道風味，更獲得專屬的歡迎晚宴，進行團隊建設活動，其後得到與麥當勞全球主席及CEO Chris Kempczinski見面「集郵」的機會。此外，麥當勞又安排紐約遊船河之旅，參觀自由神像、在曼哈頓感受當地城市活力。

行程中Connor和世界各地的同事交流，更和麥當勞全球主席及CEO Chris Kempczinski見面。

Connor到紐約後也有到當地的麥當勞餐廳享受地道風味。

到紐約當然要和自由神像打卡。

拍片記錄行程 冀與香港同事分享喜悅

行程的重頭戲當然是世界盃總決賽，Connor在現場不停打卡，還和大力神盃及來自世界各地麥當勞的獲選員工合照，他現場觀看頒獎後，更參加了賽後慶祝派對，為夢幻之旅畫上完美句號。現場見證了西班牙捧盃的歷史時刻，他還感恩行程中有機會和世界各地同事交流，「感受公司的龐大規模與品牌力量，感到非常榮幸」。

熱愛拍片的Connor以鏡頭記錄精彩行程，回港後和同事分享喜悅。香港麥當勞更急不及待先在其官方Threads分享Connor的世界盃之旅照片，希望向一眾麥當勞粉絲分享現場熾熱氣氛。

自薦時心情戰戰兢兢 感激餐廳營運團隊助他成長

Connor 指最初自薦前往世界盃決賽之旅，形容心情戰戰兢兢，自知如此特別又難能可貴的活動，競爭一定相當激烈，所以得悉獲選時感到難以置信，但這份肯定讓他確立自信，深信自己也能夠「Be the Best（做到最好）」，並感激系統專家團隊令他成長。他又表示，「我覺得自己與4字幾有緣，我當了餐廳管理組4年，世界盃又是4年一度，而準備面試的時間剛好是4月」，是次體驗正好讓他回顧過往4年在麥當勞餐廳管理組的成長和歲月。

香港麥當勞CEO黎韋詩（ Randy）（左）親身前往餐廳，將通往美國看世界盃總決賽的「機票」頒給餐廳經理兼盤存系統專家Connor（右）。

由最初的兼職員工 到大學畢業遇疫情 全職投身麥當勞

Connor讀中六時已加入麥當勞做兼職，由於他對電影拍攝有濃厚興趣，之後升讀香港都會大學（當時仍稱公開大學），修讀創意寫作及電影藝術課程，期間仍在麥當勞任職。原打算畢業後投身電影業，但碰巧遇上疫情，有感電影行業前景不樂觀。前路茫茫之際，是上司和同事鼓勵他全心投入麥當勞的大家庭，他2021年正式入職見習經理。

Connor在多輪嚴選中脫穎而出，獲選為香港市場代表，首次赴美觀看世界盃總決賽。

從「I人」經理蛻變成「盤存系統專家」之路

Connor在又一城商場餐廳工作3年後，適逢麥當勞革新人員架構，2024年推行「Project NEXT」營運轉型計劃，設立全新「系統專家」團隊，專人專責管理每個營運區的不同範疇。Connor 形容自己是內向、被動的「I人」，但他具備分析能力，喜歡研究數據，在上司和同事鼓勵下他決定跳出舒適圈，投考盤存系統專家。

盤存專家的管理工作性質特別，要按各餐廳的需求，管理多間餐廳存貨和訂貨安排，專責解決後勤工作，讓前線同事專注服務。憑着卓越成績，Connor獲營運區多間餐廳總經理及管理團隊一致讚好，於同年4月通過遴選，晉升為盤存系統專家。

麥當勞為2026年世界盃贊助商，為員工提供特別福利，早前一眾管理層親身到餐廳為Connor送上祝賀。

視謝拉特為偶像 以「神奇、頂級、超卓」總結在麥當勞經歷

會自薦出席世界盃決賽之旅，全因對足球的熱愛。Connor 在中學時期已經愛上足球，偶像是利物浦已退役傳奇球星謝拉特，他引用當年評述員對謝拉特的形容詞「神奇、頂級、超卓」，以總結他多年來在麥當勞任職，到成為傑出的管理人才的時光，並分享其喜歡的電影《打死不離三兄弟》對白「Chase excellence, success will follow（追求卓越，成功自然隨之而來）」，深信在麥當勞默默耕耘必有非凡的回報。

Connor的同事們特地於出發日到機場送機，一同祝賀他獲得夢寐以求的世界盃總決賽之旅。

新世代人員架構革新 系統專家各司其職 盡展所長

麥當勞於2024年推行營運轉型計劃「Project NEXT」革新人員架構，透過成立全新「系統專家」團隊，讓餐廳之間能更有效共享資源，提升運作效率，前線員工更能專注服務。

麥當勞集中培訓系統專家，精選表現優秀的前線經理，專人專責管理每個營運分區的不同範疇。以往餐廳經理只會在同一間餐廳服務，而系統專家的設立，讓經理有機會以更宏觀的方式，同時專責管理營運區內數間餐廳各個營運範疇，培養獨當一面的餐廳管理專才，為晉升餐廳總經理做好裝備。