中國人壽(海外)推新延期年金保險計劃　65歲起每月拎年金至100歲

中國人壽保險（海外）股份有限公司（「中國人壽（海外）」）日前於紅磡中國人壽中心舉行發佈會， 推出全新「一生守護」產品品牌及首款產品「一生守護‧臻頤」延期年金保險計劃，為客戶提供長期穩定現金流，65歲起每月收取年金至100歲。同時，發佈會介紹了一系列跨地域退休支援，透過「 ENRICH 盈加 」服務平台，提供 「 養老、健康、生活及財富管理 」 一站式專屬北上增值服務，全面照顧客戶在退休新階段的多元需要。



「一生守護‧臻頤」延期年金保險計劃為客戶提供穩健財務回報與跨地域養老支援，於2026年12月31日或之前投保，並達到指定年繳保費，在保費繳費期內，每年更可獲贈高達HK$4,000現金券/旅居套票。

「一生守護‧臻頤」延期年金保險計劃4大特色

1. 65歲起每月收取年金至100歲：客戶繳付10年保費，便可建立退休儲備。由65歲起，領取每月年金入息至100歲，退休時安享穩定入息。

2. 安享每月年金入息，樂享豐盛退休生活：每月年金入息包含保證每月年金入息及非保證每月年金入息兩個部分，保證每月年金入息的金額於年金入息期內固定不變，非保證每月年金入息的金額為非保證，帶來潛在額外回報，令退休儲備更豐盛。

3. 彈性年金領取方式，配合理財需要：客戶可選擇將每月年金入息累積於保單內滾存生息，於需要時隨時提取累積每月年金入息及利息，或選擇以現金支付形式即時提取每月年金入息，以支付日常開支。

4. 期滿利益，支援退休需要：計劃將會於保單滿期時派發期滿利益，金額相等於累積保證每月年金入息及累積非保證每月年金入息（如有）及利息（如有），加上非保證終期紅利（如有），惟需扣除所有保單負債（如有）。保單將於期滿利益支付後終止。

客戶專屬北上保險產品與服務

香港政府統計處數據顯示，預計到2043年本港每三名居民之中便有一名為長者。與此同時，現時「通常逗留在廣東省」的65歲及以上港人長者已接近10萬人，十年間大幅增加逾四成，反映北上定居及退休已成為趨勢，市場對兩地醫療、高品質養老及退休財務規劃的綜合解決方案需求顯著上升。

中國人壽（海外）為投保「一生守護‧臻頤」延期年金保險計劃的客戶，提供結合保險產品與生活服務的一站式服務方案，覆蓋「養老、健康、生活及財富管理」四大核心領域。

多家極具規模的合作夥伴，包括國壽社區健康養老管理(深圳))有限公司、臻林和廣州國際醫療旅遊服務中心有限公司，為投保「一生守護‧臻頤」的客戶帶來完善的「養老、健康及生活」服務，全面照顧客戶多方面的生活及退休需要。國壽集團核心成員單位——廣發銀行，為港澳居民赴內地開立賬戶、信用卡提供專屬戶、實現港澳居民在大灣區財富管理與品質生活的雙重升級。