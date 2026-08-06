Sun Life永明強積金抽獎有機會贏50萬紅利回贈！巴士全港巡迴推廣

現時香港男女平均預期壽命超過80歲，想安享晚年，退休規劃尤其重要。Sun Life永明截至今年6月30日最新數據顯示，17.4%永明強積金成員採取集中投資策略，押注於單一市場或資產類別，當中近四成為50歲或以上臨近退休人士，一旦市場波動，退休資產或面對較大風險！



為鼓勵強積金成員透過多元理財行動積極規劃退休生活，Sun Life永明推出全新強積金推廣活動「層層疊大抽獎」。即日起至10月20日，合資格成員只要完成指定任務，就有機會贏取高達價值500,000港元的紅利回贈，還有其他更多豐富獎賞等着你來領取。



此外，Sun Life永明由即日起至8月30日推出巴士巡迴活動，期間將穿梭全港，公眾可登上巴士了解活動詳情，並即場完成五大任務以參與「層層疊大抽獎」，同時亦可挑戰強積金小測驗，贏取精美禮品！



Sun Life永明由即日起至8月30日推出巴士巡迴活動，期間將穿梭全港，公眾可登上巴士了解活動詳情，並即場完成任務以參與「層層疊大抽獎」。

Sun Life永明推強積金活動大抽獎！完成「5大任務」贏50萬港元紅利回贈

Sun Life永明強積金推廣活動「層層疊大抽獎」參加方法相當簡單，即日起至10月20日下午11時59分推廣期內，合資格成員（永明彩虹強積金計劃下有效的個人帳戶、僱員帳戶、自僱人士帳戶、特選私人帳戶或可扣稅自願性供款帳戶）只需完成「5大任務」，便可獲得抽獎機會，有機會獲得最多價值50萬港元的紅利回贈。

5大任務包括：

1）轉移強積金累算權益至「永明彩虹強積金計劃」下有效合資格帳戶達指定金額，最多可獲5次抽獎機會（▼▼即睇攻略▼▼）

2）登入強積金投資工具「積金導航」，並完成風險承擔能力測試（▼▼即睇攻略▼▼）

3）訂閱Sun Life永明免費電子通訊《Sun活情報》，掌握理財與生活資訊（▼▼即睇攻略▼▼）

前往指定網頁填寫資料 > 選擇 「立即訂閱」。成功訂閱後，就可以定期收到Sun Life永明電子通訊。

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4）於推廣期內累計登入永明強積金帳戶2次或以上（▼▼即睇攻略▼▼）

5）註冊積金易平台（▼▼即睇攻略▼▼）

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每完成1項任務，就可疊加抽獎機會，每位參加者最多可累積9次抽獎機會。

最多可累積9次抽獎機會！抽出136名得獎者

「層層疊大抽獎」將以電腦隨機方式抽出共136名得獎者，每名得獎者可獲1份一次性紅利回贈，獎賞包括：

頭獎：紅利回贈價值500,000港元（1名）

二獎：紅利回贈價值10,000港元（5名）

三獎：紅利回贈價值2,000港元（10名）

四獎：紅利回贈價值1,000港元（20名）

五獎：紅利回贈價值100港元（100名）



抽獎結果2027年1月15日公布

抽獎結果將於2027年1月15日公布，屆時將刊載於Sun Life永明網站及指定報章，得獎者將獲個別通知。得獎者須於2027年2月26日「回贈發放日」（倘若該日並非交易日，則順延至下一個交易日）當天仍持有永明彩虹強積金計劃下有效的強積金帳戶，否則將不獲發放回贈。

Sun Life永明強積金「層層疊大抽獎」受條款及細則約束，詳情請參閱Sun Life永明網頁上之條款及細則，及了解所有活動詳情、參加資格及獎品安排。推廣生意的競賽牌照號碼：61680-7。

Sun Life永明推出強積金推廣活動「層層疊大抽獎」，合資格成員有機會贏取高達價值500,000港元的紅利回贈。（Sun Life永明網頁）

永明金融財富及退休金業務首席財務官陳璡：盼助客戶更積極規劃退休生活

香港永明金融有限公司財富及退休金業務首席財務官陳璡表示：「強積金是長遠退休規劃的重要基石，然而，部份成員的投資配置或過於集中。在市場波動及人生階段轉變下，若未能適時檢視及調整投資策略，未必能持續配合個人的風險承受能力、投資目標及退休需要。我們希望透過是次活動，以五大任務及獎賞設計，推動成員由『知』到『做』，從完成風險承受能力測試、檢視投資組合，到因應人生階段作出適切部署，逐步建立良好的強積金管理習慣。Sun Life永明亦會繼續透過不同創新方案和多元推廣活動，協助客戶更積極規劃未來退休生活。」

Sun Life永明巴士巡迴全港 市民挑戰「強積金小測驗」可贏精美禮品

Sun Life永明於即日起至8月30日推出巴士全港巡迴活動，以輕鬆互動方式，加深市民對退休規劃及強積金管理的認識。

Sun Life永明於即日起至8月30日推出巴士全港巡迴活動，以輕鬆互動方式，加深市民對退休規劃及強積金管理的認識。屆時巴士會穿梭全港各區並停靠多個人流較高地點，市民不單可親身登上巴士了解活動詳情，即場完成「5大任務」參與「層層疊大抽獎」，還可以挑戰「強積金小測驗」贏取精美禮品。Sun Life永明理財顧問亦會即場提供支援，協助市民了解及登記「積金易」平台。