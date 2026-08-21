AlipayHK全港首創「短訊防偽提醒」AI風控每月攔截逾一億可疑交易

本港網絡詐騙個案急增，根據保安局最新數字，單是今年第一季，香港詐騙案涉及金額高達18.5億元，較去年同期顯著上升18.6%，其中釣魚騙案更錄得10.5%的升幅。

香港領先Super App AlipayHK首席風險官曾雲輝表示，AlipayHK一直多管齊下，利用各種科技保障用戶，包括24小時運作可按風險對可疑交易作出提示、攔截或多重驗證的AI交易風險防控系統；全港首創的「短訊防偽提醒」功能，讓用戶在手機APP可快速查閱官方發出的訊息，核對短訊真偽；以及因應市民五大常見被騙場景而設的防騙彈窗。

曾雲輝透露，防騙彈窗每月平均警示3.5萬餘位用戶，協助識別可疑交易金額每月超過1億元，同時亦會與政府和電訊商合作從源頭入手打擊騙徒，「希望大眾在享受便利的電子支付科技，同時也能獲得最堅實的安全支援」。



AlipayHK推出全港首創的「短訊防偽提醒」功能，用戶在手機APP可以快速查閱官方發出的訊息，以辨別短訊真偽。

AlipayHK首創「短訊防偽提醒」 用戶可核實信息真偽

電騙手法層出不窮，常見行騙手法之一是偽冒金融機構向市民發釣魚短訊。曾雲輝指出，根據用戶舉報，騙徒已由過去隨機散播釣魚訊息，轉為結合社交工程與劇本運作，「最常見手法包括『假冒客服』通知扣費異常、保險費用到期將被自動扣費等話術，嘗試誘騙用戶提供敏感訊息或操作轉賬以取消費用。另外，騙徒亦會結合偽基站來偽造官方通訊增加迷惑性/加強可信度。」

由於市民往往難以核實短訊真偽，為此AlipayHK推出全港首創「短訊防偽提醒」功能。曾雲輝表示，用戶收到可疑短訊後，只需登入AlipayHK App，點擊主頁右上角的「鐘仔」圖案（即通知中心），即可查閱所有官方同步發出的短訊記錄，「如果發現APP內根本沒有該短訊紀錄，就很大機會是假的詐騙訊息」。

AlipayHK首席風險官曾雲輝表示，公司推出全港首創的「短訊防偽提醒」功能，讓用戶在手機APP可快速查閱官方發出的訊息，核對短訊真偽。

他透露，AlipayHK的防騙功能即將於8月尾升級，加入官方來電核查功能。跟「短訊防偽提醒」功能類近，用戶可透過AlipayHK App主頁右上角的「通知中心」，在「系統通知」內查看所有官方發出的客服的來電紀錄，「希望能將假冒官方通訊的受騙風險降至最低」。

設五大場景「防騙彈窗」 讓用戶交易前「停一停、諗一諗」

AlipayHK 針對本港最常見的騙局，全面升級了「五大場景防騙彈窗」，分別是假冒客服、刷單騙局、退款/解凍騙局、假冒好友借錢，以及投資詐騙。

曾雲輝續稱，針對假冒客服、刷單騙局、退款/解凍騙局、假冒好友借錢，以及投資詐騙五大常見電騙手法，AlipayHK全面升級「五大場景防騙彈窗」，每當系統懷疑有關交易為詐騙，在用戶付款前一刻即會彈出防騙提示作為「最後防線」。

他以退款/解凍騙局為例指出，「若有人聲稱可代辦退款、取消訂單、解除賬戶凍結或處理賠償，但又要求先支付『手續費』、『保證金』、『解凍費』，或索取驗證碼／一次性密碼(OTP)，就要提高警覺」。若系統懷疑交易是此類騙局，會在用戶付款前彈出警示：「退款一般不會要求您先付款或提供OTP」，讓用戶「停一停、諗一諗」。

他透露，自2024年推出防騙彈窗警示以來，系統每月平均向3.5萬位用戶作出警示，成功攔截的可疑交易金額每月逾1億港元。

AI驅動24小時風險管控 設安全鎖自訂交易限額

為保障超過500萬名AlipayHK活躍用戶的交易安全，AlipayHK設有24小時全天候運作的AI交易風險防控系統。曾雲輝表示，當 AI 風控系統識別出交易具有高風險特徵，例如在新設備登入、異常大額轉賬等，系統會根據風險等級觸發動態多重驗證，甚至直接攔截交易，風控系統亦會持續優化並透過AI模型更精準識別可疑交易，以確保用戶資金安全。

另外，AlipayHK設有「安全鎖」功能，用戶可自訂交易限額、啟動交易限額外的額外驗證，或設定在指定時段內必須進行身份驗證，至今已有逾30萬用戶使用此功能。

此外，AlipayHK 設有「自助舉報中心」，用戶可隨時舉報可疑的電話、短訊、網站及收款賬戶，主動參與打擊詐騙。

AlipayHK首席風險官曾雲輝表示，AlipayHK的AI交易風險防控系統24小時全天候運作，一旦偵測到交易存在風險，會立即向用戶作風險提示，甚至即時攔截、要求用戶多重身份驗證。

跨行業聯防源頭堵截詐騙 聯乘警方推動防騙教育

除了運用科技防騙保障用戶，曾雲輝表示AlipayHK亦與政府部門聯動，從源頭入手堵截電騙，以及推動騙教育。例如在短訊防護方面，已協助識別並攔截多個假冒 AlipayHK 的短訊發送人ID，未來亦計劃聯動電訊商主動識別、攔截釣魚短訊內容。

防騙教育方面，曾雲輝稱AlipayHK與香港警察合作，推出全紫色的「AliSa x 提子主題」App Skin，供用戶免費下載。應用程式內亦設計了防騙問答小遊戲，用戶答對問題可免費獲得高達300A.Point積分獎賞，真正做到「邊學防騙邊賺獎賞」。

AlipayHK更加聯乘香港警察，推出了「AliSa x 提子主題」App Skin供用戶免費下載。App更設有防騙問答小遊戲，用戶答對問題可免費獲得高達300A.Point積分獎賞。

此外，AlipayHK去年9月與警方反詐騙協調中心合作，走訪全港10間大學，透過防騙宣傳車和小冊子，提高年輕人的反詐意識，以及參與由警務處舉辦的「滅罪精英運動會2025」，在西九文化區設置防騙互動遊戲，深耕社區教育。

分享3大「防騙習慣」教市民防患於未然

曾雲輝表示，騙徒手法層出不窮，提醒市民必須時刻提高警覺，並分享防騙三招。首先他提醒市民，不要點擊來歷不名的連結，無論短訊看起來多像官方發出，只要包含超連結並要求提供敏感資料或操作轉賬，一律不點擊。

此外，他提醒市民切勿向他人透露密碼或一次性驗證碼（OTP），「任何自稱執法機構或客服要求提供驗證碼，或聲稱驗證碼可用在驗證來電者身份，均屬詐騙。」最後曾雲輝提醒市民，若接獲任何可疑電話，應立即掛斷，並透過官方 App 內的核查工具，或主動致電官方熱線／警察防騙易熱線 18222 作雙向核實。