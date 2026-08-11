Costco好市多超市2026｜美國本期特價折扣優惠｜即日至8月23日
撰文：多淇
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美國Costco好市多超市｜最新一期會員優惠（Warehouse Savings）已經火熱登場，由即日至8月23日，涵蓋了超大型家電、服飾、零食飲品到日常保健品。無論是想趁機為家裡換上最高減迎1,000美元的LG或Samsung大型家電、入手高CP值的大尺寸電視與吸塵器，還是打算囤貨超人氣的Just Bare雞塊、氣泡水與Skechers休閒鞋，這次特價都絕對不能錯過！*價錢可能因AK,HI,PR地點而異，Costco 商業中心和線購價格可能有所不同。
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