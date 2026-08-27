麥當勞小員工學習體驗日　逾萬名小朋友「值班」學習食品安全文化

小朋友都愛「吃麥當勞」，而用餐期間往往對眾多的美食製作過程充滿好奇。為了讓小朋友更深入了解餐廳營運，香港麥當勞今年暑假再次舉辦「麥當勞小員工學習體驗日」，逾10,000名小朋友換上餐廳制服，由小小顧客化身成「小小員工」，親身體驗餐廳對食品安全、衞生和服務的嚴格要求。

在麥當勞團隊的帶領下，一眾小員工參觀了餐廳的生產區和冷藏庫，除了學習嚴謹的清潔程序，也深入認識各種優質食材，還學懂如何沖出美味咖啡，以及怎樣跟客人互動。香港麥當勞表示，希望小朋友透過體驗活動，將注重衞生、尊重食物的良好習慣帶入生活日常，將食品安全的理念薪火相傳。



香港麥當勞舉辦「麥當勞小員工學習體驗日」，逾10,000名小朋友化身成「小小員工」，親身體驗餐廳不同崗位的工作。

「麥當勞小員工學習體驗日」自2018年以後，於今年暑假再次舉辦，共有45間分店餐廳參與，吸引逾10,000名6至12歲的小朋友參加。體驗日當天，小朋友穿上迷你版麥當勞制服，分別擔任三大崗位「小小經理」、「小小顧客服務專員」以及「小小咖啡調配師」，在麥當勞團隊帶領下走入生產區，實地體驗餐廳的日常運作。

嚴格衞生標準從「洗手」做起 兩色手套防交叉污染

要了解麥當勞的專業標準，第一步必定是「食品安全」與「個人衞生」。所有「小員工」進入生產區（即廚房）前，都需要用麥當勞專用的消毒殺菌洗手梘液洗手最少20秒。

此外，接觸食物之前，都必須要戴上手套。麥當勞嚴格實行「兩色手套制」，規定藍色手套專門用作處理生的食材；而透明手套則專門用作處理熟食，保證生熟食物不會交叉接觸。

所有小員工進入生產區前都必須要洗手消毒。

優質食材每日新鮮直送 嚴格執行「先入先出」食品管理

做好清潔後，「小員工」首先到生產區內的冷藏庫參觀，了解麥當勞對食品的來源有嚴格要求。餐廳所有的雞蛋更是通過全球採購嚴格挑選，並妥善存放在冷藏庫中，到烹調前一刻才會取出，以確保新鮮。

小員工先後到冷藏庫及生產區參觀，了解麥當勞如何為食物安全把關。

至於漢堡包所使用的麵包，每日新鮮配送至各分店餐廳，在使用前，餐廳團隊都會仔細檢查包裝上的到期日，保證每個麵包的品質都符合規格。

飲品方面，McCafé的咖啡豆皆獲得「雨林聯盟認證」，並精選自秘魯、墨西哥及埃塞俄比亞等著名產地，確保在種植和生產過程中，都有妥善保護環境。

為了保持食物品質，麥當勞嚴格執行「先入先出」的庫存管理系統，一旦過期便立刻棄置。餐廳更會每月定時邀請國際檢測機構對為至少20種已揀選食材進行獨立測試，確保食材的安全與規格均合乎標準。過去10年多，麥當勞已委託SGS對超過2,880種食材進行測試，全部測試結果滿意。

三大經典崗位體驗 親手製作美食、學習服務禮儀

體驗日中，小朋友在3大崗位中均各有「職務」。「小小經理」負責管理餐廳大小事，不但要監控食品品質，更要化身為「油質監控專家」，學習使用「食油品測管」來檢測炸油狀況。麥當勞的煮食油採用葵花籽及芥花籽油，能將反式脂肪及飽和脂肪維持於較低水平，小小經理會利用滴管比對品測管顏色，決定是否需要換油，以科學精神捍衛食安 。

「小小顧客服務專員」則是餐廳的「親善大使」，除了要以親切笑容迎接客人，也需要協助「星級顧客」爸爸媽媽使用自助點餐機和麥當勞App，並派發迷你新地筒，為顧客帶來Happy Moments；「小小咖啡調配師」則走入McCafé櫃檯，學習咖啡豆和咖啡沖調的知識後，並即場為自己製作一杯「Babyccino」，體驗手作調配的樂趣。

頒發工作證書 盼食品安全及專業服務文化薪火相傳

活動尾聲，小朋友發揮創意扭扭氣球，親手拼湊出「薯條造型氣球」帶回家，分店餐廳總經理更向每位表現優異的小小員工頒發特製的「工作證書」。香港麥當勞期望，透過此活動能將食品安全觀念與服務精神傳承給下一代，而未來亦會繼續連繫家庭與社區，創造更多寓教於樂的成長體驗。