Costco好市多超市2026｜美國本期特價折扣優惠｜即日至9月20日

美國Costco好市多超市｜最新一期會員優惠（Warehouse Savings）已經火熱登場，由即日至9月20日，涵蓋了超大型家電、服飾、零食飲品到日常保健品。*價錢可能因AK,HI,PR地點而異，Costco 商業中心和線購價格可能有所不同。



Costco好市多超市｜服飾類特價優惠

換季補貨時間到！美國 Costco 最新一波服飾限時折扣開始，全面涵蓋女裝、男裝與童裝。這期主打早秋必備的32 Degrees抓絨外套、Weatherproof Vintage格紋襯衫與 Champion連帽衛衣，最低只要$7.99即可入手。

Costco好市多超市｜汽車類特價優惠

Costco好市多超市｜汽車類特價優惠

Costco好市多超市｜家用電器類特價優惠

Costco 家電區大特價，大型家電包含 LG、Samsung、Whirlpool，線上狂減最多省US$1,400，線上訂購超方便！小家電也有減，Dyson V10 吸塵器現減US$100，Philips咖啡機減US$200。

Costco好市多超市｜家用電器類特價優惠

Costco好市多超市｜美容類特價優惠

Olay 兩件護膚組合，即減$10。非常適合小資族與家庭定期補貨。

Costco好市多超市｜美容類特價優惠

Costco好市多超市｜電子產品類特價優惠

客廳想換電視，就要趁現在！55吋QLED電視只需要$279.99！

Costco好市多超市｜電子產品類特價優惠

Costco好市多超市｜傢俱類特價優惠

Costco好市多超市｜傢俱類特價優惠

Costco好市多超市｜雜貨類特價優惠

必搶Manuka麥盧卡蜂蜜慳 $25.50，Starbucks K-Cup 膠囊咖啡減$9！家裡有小朋友必買 Dino 恐龍雞塊（只要 $10.99）、Goldfish 餅乾與 Annie's 水果軟糖；大人追劇必備的 TruFru 朱古力草莓乾、Häagen-Dazs 雪糕跟 Godiva 朱古力。

Costco好市多超市｜健康與個人護理類特價優惠

Costco好市多超市｜家與廚房用品類特價優惠

Costco好市多超市｜家與廚房用品類特價優惠

Costco好市多超市｜居家裝修類特價優惠

Costco好市多超市｜家居用品類特價優惠

Costco好市多超市｜床墊類特價優惠

Costco好市多超市｜床墊類特價優惠

Costco好市多超市｜庭院、草坪和花園優惠

Costco好市多超市｜庭院、草坪和花園優惠

Costco好市多超市｜寵物用品類特價優惠

Costco好市多超市｜寵物用品類特價優惠

Costco好市多超市｜保健護理類特價優惠