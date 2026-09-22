科技園及港台辦機械人大賽　港大中大包攬冠亞軍彰顯香港創科實力

「亞太廣播聯盟機械人大賽」時隔14年再度由香港主辦，賽事雲集16支來自15個國家及地區的大專隊伍同場競技，爭奪「武林至尊」寶座。最終由香港大學「格物」及香港中文大學「功無不克」團隊分別奪得冠、亞軍，是賽事舉辦25年來首次由東道主囊括冠亞軍殊榮。



港大團隊認為，奪冠證明港隊有能力於國際舞台上與世界頂尖隊伍競技。中大團隊則指出，能擊敗多支實力強勁的隊伍進入決賽，力證香港即使是個小地方，也具備創科競爭力。



「亞太廣播聯盟機械人大賽」時隔14年再度由香港主辦，雲集16支來自15個國家及地區的大專隊伍同場競技，爭奪「武林至尊」寶座。（鄧倩螢攝）

香港武術運動員許得恩（站在舞台中間者）、錦濤兒童武術學院、赤煉鼓樂團及曾於央視春晚亮相的「宇樹科技」機械人，帶來精彩的中國武術表演，弦揚中華文化之餘，展現中國創科實力。（鄧倩螢攝）

6支隊伍競逐 擂台九宮格上演機械人大戰

今屆賽事由香港科技園公司和香港電台合辦，比賽以「武林至尊」為主題。每場比賽分為紅藍兩隊，各派兩部機械人作賽，其中一部必須全自動運作，兩部機械人要先合力組裝長棍形兵器，於高低起伏的「梅花林」收集「武林秘笈」紙箱。完成後兩隊於擂台上決戰，將「武林秘笈」放進2米高的九宮格層架，以垂直或斜線完成「過三關」的隊伍方為勝出，期間雙方均可於擂台上利用兵器擊落對手的「武林秘笈」，令對手倒扣分數及無法完成「過三關」。

港大、中大決賽會師 港大力壓中大奪冠

是次比賽戰況激烈，港大團隊一路勇挫柬埔寨、馬來西亞、尼泊爾及越南進入決賽，中大團隊則擊敗埃及、中國內地及日本隊伍。中大於四強賽與日本隊較量期間，最初全自動機械人出現技術故障，落後約1分鐘才順利解決問題，及後中大團隊沉着應對，最終反敗為勝。

港大和中大兩支香港代表於決賽會師，雙方均以極快速度組裝兵器及收集「武林秘笈」，即到擂台一較高下。港大放置在中層的「武林秘笈」先被中大兵器擊落，團隊迅速反擊，最終成功僅花75秒時間即完成斜線「過三關」，力壓中大首度於賽事奪冠。

港大和中大兩支團隊代表香港分途出擊，最終於決賽會師。賽事吸引大批本地及世界各地的支持者到場觀賞。（鄧倩螢攝）

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港大充分練習成致勝關鍵 奪冠證香港創科能力

港大「格物」團隊隊長、就讀機械工程系四年級的鍾文迪於賽後受訪時指出，團隊設計的全自動機械人設多個先進感應器偵測走位，配合程式編寫員技術，成為團隊優勢之一。另外，兩部機械人合共能組裝兩支兵器及儲存7個「武林秘笈」，令戰術更靈活。

他表示，團隊深信練習的重要性，在練習過程中能不斷找出錯誤再修正，又透露比賽前一晚綵排結束後，團隊繼續回大本營練習，讓隊員更熟悉機械人的操作，並感激學院協助租借商廈單位搭建比賽場地作模擬練習。

隊員梁宏鍵認為，奪冠為團隊帶來信心和鼓舞，亦具凝聚意義，證明香港有能力在國際舞台上與世界頂尖隊伍競技，彰顯創科實力。

中大遇強越強：香港小地方在科技上也可做好

中大「功無不克」團隊隊長、就讀計算機科學與工程系四年級的梁顥晉指出，中大機械人的優勢是能同時間拿取兩支兵器，16支參賽隊伍中只有中大及港大團隊具備此項技術，有助擂台對戰時，靈活部署策略，而中大的全自動機械人設計簡便，能快速收集及儲存「武林秘笈」擊敗對手。

梁顥晉表示，中大即使遇到中國內地及日本兩支實力強勁的隊伍，也能逐一擊敗，印證香港創科發展對比亞太區其他國家或地區並無落後太多，「香港這麼小的地方都可以在科技創新這個領域上做得好」。

香港科技園公司行政總裁黃秉修表示，相信比賽有助促進外地精英更深入了解香港創科發展，吸引來港工作或創業。（鄧倩螢攝）

科技園公司：比賽助吸引各地創科精英來港發展

各地大學創科精英為參加是次賽事均投入一年心血籌備，香港科技園公司行政總裁黃秉修表示，參賽者經長時間驗證改良機械人，將知識轉化應用，藉此難得機會交流切磋技術，相信過程令他們獲益良多，並促進外地精英更深入了解香港創科發展，吸引來港工作或創業。

黃秉修又說，科技園公司一直致力透過多元化的培訓實習計劃及創業比賽，全方位培養人才。「一條龍」的創業及就業平台，讓年輕人在學期間便能提早接觸園區公司的實際工作環境，累積實戰經驗。

為進一步加深年輕一代對香港創科生態圈的認識，科技園公司於機械人大賽完結後，特別為參賽學生安排導賞團，帶領他們走訪科學園、人才公寓InnoCell，以及大埔創新園。在參觀過程中，學生不僅親眼目睹本地初創及龍頭企業的研發實況，更了解到由實驗室研究到工業化生產的完整產業鏈。透過實地考察，學生們能親身感受香港創科生態的活力與潛力，相信這類體驗對吸引年輕人投身創科行業，起著關鍵的推動作用。

黃秉修強調，科技園公司將繼續發揮橋樑角色，連結學界、產業與國際資源，為香港培育更多具備實戰經驗與國際視野的創科生力軍。