企業缺新血 求職者尋出路!香港最大就業創業活動集結人才創意資本

青年失業率上升，企業卻同時面對招聘新血、跟上市場轉型及拓展業務的挑戰，反映香港職場不只是「搵工難」，亦存在人才、創意與企業需要未能接軌的問題。政府統計處最新數據顯示，25 至 29 歲青年失業率升至 5.7%，創後疫情新高。對不少青年而言，畢業後要踏出職場第一步並不容易。即使具備學歷及一定技能，仍可能因缺乏工作經驗，難以在傳統招聘流程中突圍。企業則要在人工智能、社交媒體及數碼轉型加快的環境下，尋找具備新思維及市場觸覺的人才，卻未必有足夠渠道接觸合適人選。



正是在這個挑戰下，由創新香港基金會（Innovating Hong Kong）主辦的 TalentX 今年首度聯同 NovaX，於 2026 年 11 月 21 日在香港亞洲國際博覽館舉辦「2026 亞洲人才、創新與資本博覽會」，希望打破單向遞交履歷的傳統招聘模式，讓青年展示能力及個人品牌，企業則可接觸新血、了解創新方案，並探索人才招聘以外的合作及業務拓展機會。

招聘會連結求職者與企業

今次博覽會不只面向應屆畢業生或年輕求職者，亦歡迎不同年齡、行業及工作經驗的求職者參與。對正在轉職、尋找新發展方向，或希望了解市場招聘趨勢的人士而言，活動可提供一個集中了解職位及直接接觸僱主的機會。相比單靠網上搜尋職位及遞交履歷，招聘會讓求職者與企業代表即場交流，了解職位要求、公司文化及發展方向，亦方便求職者按自身經驗及技能，尋找較合適的職業選擇。

活動預計吸引超過 300 家參展商及知名機構參與，涵蓋不同職位及發展機會。現場亦會安排人才配對、職涯交流及技能相關內容，協助參加者了解個人優勢及市場需要。主辦方「創新香港基金會」表示，青年需要的不只是更多招聘廣告，亦需要一個可以展示創意、表達想法及接觸企業的平台。除尋找全職職位外，他們亦可藉此了解初創、創業、自媒體及企業合作等不同發展方向。

企業尋找新血及轉型方向

企業同樣面對招聘及轉型的雙重挑戰，人工智能、社交媒體及數碼營銷不斷改變消費者接收資訊及作出消費決定的方式，企業若未能跟上市場變化，可能在品牌曝光、客戶接觸及業務拓展方面逐漸落後。

因此，企業需要的不只是增加人手，而是找到符合職位要求、具備專業能力及市場觸覺的人才。不同年齡及背景的求職者，均可能為企業帶來行業經驗、專業技能或新的工作方法；年輕求職者熟悉社交媒體及數碼內容，亦可為企業提供接觸新客群及推動品牌轉型的新角度。

透過現場招聘及交流，企業可更直接了解求職者的溝通能力、工作經驗及專業取向，打破單靠履歷篩選人才的限制，提升招聘效率及配對準確度。

由個人品牌連結企業合作

TalentX 專注人才招聘、人力資源科技及職涯發展，NovaX 則聚焦初創企業、創投及產業資源。兩個平台首次合作，將招聘、個人品牌、創新項目、企業合作及投資交流集合於同一場活動。除尋找職位外，參加者亦可透過活動展示個人專長、內容作品及專業經驗。部分人士熟悉 Instagram、TikTok、YouTube、抖音及小紅書等社交平台，具備內容製作、社群管理及受眾溝通能力。具行業經驗的轉職人士，則可分享專業知識及實戰經驗。這些能力未必能完全透過傳統履歷呈現，現場交流可讓企業更全面了解人才背景。

創新香港基金會每年籌辦 TalentX 、NovaX 博覽會活動，旨在讓企業人才展示自媒體內容、個人品牌及創意專長，向企業分享對品牌、客戶及市場的觀察。企業則可藉此探索品牌合作、數碼營銷、業務拓展及其他商業合作的可能。

NovaX 創新展區將聚焦初創及創新方案，讓初創團隊接觸企業、投資者及潛在合作夥伴。企業除可尋找人才，亦可了解人工智能、Web3、金融科技及健康科技等領域的發展，思考如何應用於業務轉型及拓展。

匯聚人才、創新與資本

博覽會獲行政長官李家超為歷屆活動題詞支持，政府支持機構包括創新科技及工業局與勞工及福利局，並由香港人才服務辦公室擔任策略夥伴，同時獲得投資推廣署、引進重點企業辦公室、香港旅遊發展局及香港金融發展局等機構共同支持，為青年發展與企業轉型提供堅實的資源後盾。

本屆博覽會預計吸引超過 500 家參展商、300 家投資機構及 300 家科創初創企業參與，現場參會人次預計達 20,000 人次，全網媒體觸達將超越 2 億。除了招聘與人才配對外，NovaX 創新展區將聚焦人工智能、Web3、金融科技及健康科技等方案，並安排 1,600+ 場精準創投對接，預計現場意向投資金額將超過 10 億港元。大會亦將舉辦 50+ 場專題行業會議，並發布權威科創風向標《香港因子獨角獸榜單》，協助企業與初創搶先布局大灣區。

政策支援青年就業

政府今年公布為期兩年的「三萬青年職位及實習計劃」，預計由 2027 年第一季起聯同商界提供全職職位、創科及初創實習，以及建造業和金融服務業的培訓及實習機會，協助工作經驗較少的青年踏出職場第一步。這項計劃反映青年就業及人才培育已成為市場關注的議題，而 TalentX 與 NovaX 合辦的博覽會，則從人才交流及企業合作角度回應相關需要。活動讓青年以履歷以外的方式展示能力，企業亦可更直接了解新一代人才的想法及潛力。

過去 12 個月，相關活動錄得約 15,000 宗登記，現場參與人數約 10,000；豪華展位收集約 300 份履歷，登記參加者中約 98% 為大學畢業生。活動上，創新香港基金會亦將頒發「最具青年賦能 ESG 企業大獎」（Most Youth-Empowering ESG Corporate Award），表揚支持青年實習及人才培育的 10 間企業。

創新香港基金會主席趙磊表示，賦能青年發展，就是賦能企業未來。在不斷變化的轉型期，引入新血是企業煥發活力的最佳途徑。在我們公司，每年都会吸納10多位年輕人才，他們帶來的全新視角正是驅動我們不斷前行的動力。我們誠邀更多企業加入這一行列，共同為青年搭建施展才華的舞台。

創新香港基金會希望透過 TalentX 與 NovaX 的合作，將人才交流由單純招聘延伸至個人品牌、創新方案、企業合作及業務拓展。活動讓年輕人展示能力、建立人脈及探索發展方向，亦讓企業接觸新血、發掘創意及尋找轉型與拓展商機。想了解更多活動詳情及登記參加，可前往官方網站。

「2026 亞洲人才、創新與資本博覽會」

日期：2026 年 11 月 21 日（星期六）

地點：香港亞洲國際博覽館 5 及 7 號館

主辦：創新香港基金會 TalentX、NovaX

官方網站

（資料及相片由客戶提供）