深圳前海派500萬文旅消費券 半價酒店景點門票每人領逾$6,300優惠

深圳前海為吸引港澳居民及境外旅客，推出總額約500萬元人民幣的文旅消費券。該消費券可以用於酒店住宿、景區玩樂、演藝演出及旅遊路線等四大範疇，而且優惠幅度高達五折，助力前海打造國際化文旅消費場，加速建設世界級旅遊目的地。文旅消費券聖誕、元旦及農曆新年等長假期都適用，每人可享優惠總值逾$6,300元！



深圳前海特別針對港澳居民及境外旅客，推出總額約500萬元人民幣的文旅消費券。

經Klook平台發放 適用多個長假期

是次前海文旅消費券近日起持續對外發放，適用於聖誕、元旦及農曆新年等多個長假期。港澳居民及境外人士只需登入Klook平台註冊，即可領取消費券。旅客抵達前海後，在酒店住宿、景區遊樂、文藝演出及旅遊路線等場景都可以使用消費券，最低可享半價抵扣優惠，單人累計更可享最高達$6,300元等值優惠。

深圳前海特別針對港澳居民及境外旅客，推出總額約500萬元人民幣的文旅消費券。

9月入境消費熱度躍升 過夜旅客佔比增至近7成

前海在首階段活動期間（9月23日至28日），已累計向超過4,000人次旅客發放近4萬張消費券，帶動前海文旅產品銷售額近700萬元人民幣，較去年同期大幅增長逾2.6倍。

數據反映9月份前海入境消費熱度全面躍升，其中過夜旅客佔比顯著增長，由去年的39%升至68%；同時，Google 搜索前海的熱門度亦同步上升近兩成。

前海已經累計發放近4萬張文旅消費券，促進當地近700萬元人民幣的文旅產品銷量。

前海已經累計發放近4萬張文旅消費券，促進當地近700萬元人民幣的文旅產品銷量。

前海發放的文旅消費券，適用於多個文旅場景，包括酒店住宿、景區玩樂、演藝演出及旅遊路線。

優化支付與退稅配套 完善國際化消費環境

作為深圳入境旅遊的重要承載地，前海持續優化國際化文旅消費環境，主要配套措施包括：

— 政策支持：在《關於促進文化產業高品質發展的若干措施》中明確提出消費券支持政策。

— 支付便利：推出「國際化支付服務十條措施」，全面覆蓋外卡、跨境移動支付及外幣現金支付。

— 退稅雙通道：率先構建「商圈即買即退 + 口岸智能退稅」雙通道格局。

— 全景指引：發布中英雙語《前海國際消費指南》，方便境外旅客掌握所有場景的消費資訊。

隨着文旅消費券持續落地，前海將進一步激發入境旅遊活力，推動文旅產業提質升級，為港澳居民及境外旅客帶來更多假期遊玩的新選擇。

前海發放的文旅消費券，適用於多個文旅場景，包括酒店住宿、景區玩樂、演藝演出及旅遊路線。

前海發放的文旅消費券，適用於多個文旅場景，包括酒店住宿、景區玩樂、演藝演出及旅遊路線。

前海發放的文旅消費券，適用於多個文旅場景，包括酒店住宿、景區玩樂、演藝演出及旅遊路線。