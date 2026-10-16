練跑愈勤愈傷身？8成跑者忽略腳踭落地衝擊力 專家推升級緩震好物

無論是正在積極備戰馬拉松賽事，還是每週練跑兩三次 Keep Fit，你是否也常遇到這種無奈情況：明明速度不快、自問只是輕鬆「慢跑（Easy Run）」或「恢復跑（Recovery Run）」，但跑完翌日膝頭哥總是隱隱作痛，雙腳沉重如灌鉛，甚至愈跑愈腳軟？



許多跑友第一時間會懷疑自己「跑姿不對」，或者盲目換昂貴厚底跑鞋，卻往往忽視了一個生物力學事實——超過 75% 至 80% 的大眾跑手，天生都是自然的「腳踭著地（Heel Strike）」步態。

運動醫學研究指出，腳踭著地時，膝關節承受的衝擊力可高達體重的 5 倍以上。市面大部分跑鞋的原裝鞋墊普遍偏薄、偏軟，根本無法抵擋每一步傳導上膝蓋的劇烈震動。其實，盲目強行改變跑姿反而容易拉傷小腿；最聰明、省力的自救方法，是為跑鞋直接加裝「緩震裝甲」！

拆解腳踭落地 3 大致命傷 × Dr. Kong Flex Run 點對點化解對策

為了解決大眾跑手的跑步衝擊與肌肉代償問題， Dr. Kong 推出的Flex Run 跑步墊專為大眾跑者日常訓練與恢復跑量身研發，針對三大常見痛點逐一擊破：

痛點 ①：腳踭著地震動直衝膝蓋，日積月累誘發「跑步膝」

• 科研拆解：腳踭落地時缺乏前掌的天然緩衝弧度，衝擊波會在著地瞬間直接垂直向上傳導至膝關節（髕股關節），長期累積容易演變成慢性發炎與膝前疼痛。

• Flex Run 破局點【後跟加強緩震】：特別在腳踭著地衝擊點配置強化緩震材質，作為吸收地面衝擊的第一道防線。著地瞬間即時分散震波，減輕膝關節與雙腿肌肉的抗震負擔，落地每一步更平穩安心。

痛點 ②：長跑後段足弓疲勞下陷，引發「過度旋前」連鎖反應

• 科研拆解：當練跑距離拉長、體力下降時，足底肌肉開始疲憊鬆懈，足弓容易隨之向下塌陷，導致腳掌出現過度旋前，連帶扭轉膝關節與髖關節角度，令代償壓力倍增。

• Flex Run 破局點【立體足弓承托】：符合人體工學的立體足弓弧度，為疲勞下沉的足弓提供穩健支撐，減少著地時足部的晃動與代償偏側，時刻穩定前進步態。

痛點 ③：小腿肌群過度用力「搵平衡」，愈跑愈酸痛緊繃

• 科研拆解：原裝鞋墊缺乏結構支撐，每踏一步腳掌都在鞋內尋求平衡點，迫使小腿和足底肌腱額外發力抗衡，不僅耗損能量、加速雙腿力竭，更大大增加拉傷風險。

• Flex Run 破局點【柔韌回彈推送結構】：高彈性複合材質順應「著地至推進」的動態轉換，在吸震之餘迅速反饋柔韌推進助力。這能有效分擔前掌反覆受壓的疲勞，有助減少小腿與足底的能量耗損，讓你步步輕盈，跑後恢復更快速。

升級裝備前 先測真受力！親身體驗足下「動態緩震」

每位跑手的步態與足底受力各有不同，盲目更換厚底鞋往往治標不治本。想跑得更遠更省力、真正遠離膝痛，第一步應由精準了解自己的雙腳開始。

Dr. Kong 全線門市提供免費「Check & Fit 驗腳服務」，快速為你評估雙腳，三維分析腳型與足底壓力分佈；即場試踩試穿 Flex Run 跑步墊，親身感受後跟扎實吸震與前掌回彈推送的減壓腳感！

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