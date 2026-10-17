10秒自測脫髮風險　諾貝爾級救星增13,500頭髮

踏入30歲後，不少男士都開始關注頭皮健康，渴望持續擁有濃密的髮量。為了激發頭髮生長，很多人第一時間會轉用防脫洗頭水，但效果往往未如理想。其實，這並非你的洗頭方式出錯，而是大部分人都跌入了三大常見的育髮迷思！今次就為大家拆解三大育髮謬誤，並花10秒做個簡單測試，看看你的脫髮風險，再介紹一款備受矚目的「諾貝爾級」生髮救星，助你真正從根源激增13,500條頭髮！



10秒自我檢測！你的頭髮「濃密指數」達標嗎？

留意日常的三個細節，看看自己是否已經踏入生髮機能下降的階段：

1. 以前不太在意額角，最近照鏡時，發現兩邊額角比以前明顯？

2. 頭髮比以前變得幼軟，日常Gel頭定型愈來愈困難，難以撐起層次，造型幾小時就扁塌？

3. 頭頂看起來不如以前濃密，在光線下尤其開始覺得變薄？

如果你對以上任何一條問題答「是」，代表你的毛囊生長機能可能已經開始下降，濃密指數未達標！

男士脫髮可以靠洗頭水解決？盤點男士3大常見育髮迷思

要成功保住髮量，首先要戒除以下3個男士最易犯的護髮謬誤：

• 迷思一：洗頭水溫過高

很多男士貪圖暢快，喜歡用極熱的水洗澡兼洗頭。其實水溫過高會洗走頭皮天然的保護性油脂，令頭皮變得乾燥甚至敏感，長遠會削弱生髮機能，增加掉髮危機。

• 迷思二：洗頭水「有就用」 忽略頭皮需要

不少男士揀洗頭水比較隨意，覺得能洗乾淨頭髮就可以，甚至家中有甚麼就用甚麼。但隨着年齡增長，頭髮及頭皮狀態亦會有所改變，與其「求其洗」，更應開始留意自己的頭皮及髮量需要，選擇合適自己的專用洗頭水。

• 迷思三：過度迷信「單靠洗頭水就能生髮」

這是最多人中招的盲點！很多男士以為「單用防脫洗頭水就可以生髮」。但大家有沒有想過，洗髮露的營養成分在洗頭過程中很容易被水沖走，頭皮根本無法吸收到足夠營養？實際上，單靠洗頭水很多時只是在做表面清潔，並未有真正針對脫髮根源進行修復。

要真正做到強勁的「爆髮」效果，不止要補充表層營養，更必須由根源活化頭皮微生態，激發毛囊生長。

引入諾貝爾級技術 1億個納米級Exosome外泌體 極速喚醒毛囊

想要極速滲透頭皮底層、喚醒毛囊幹細胞，關鍵是一支突破性科研級育髮精華！近期備受討論的「諾貝爾級脫髮救星」—升級版「50惠男士育髮激活精華EX」，正正打破了傳統生髮局限。這款精華由日本樂敦製藥專業科研及生產，專門針對亞洲男士研發。產品啟發自諾貝爾得獎的突破性生物技術，蘊含高達1億個納米級Exosome（外泌體）。外泌體能將生長因子和修復訊息精準傳遞給毛囊核心，活化頭髮生長期，抑制脫髮信號。配合樂敦獨家PIGF育髮因子及抑制5α-還原酶的DHT抑制成分，能有效從源頭阻斷男士脫髮元兇 (DHT)，預防及減緩毛囊萎縮，並促進血液循環，為毛囊輸送爆發性養分，由根源啟動修復機制，促進毛髮持續生長。

真人實證45日截擊掉髮危機 5個月頭髮激增13,500條

要重塑濃密髮量，當然要有數據支持！真人實證顯示，使用精華45日已能減少脫髮達53%；90日頭髮密度顯著增加15%；連續使用5個月，頭髮更激增高達13,500條，帶來肉眼可見的爆髮量。而且比傳統生髮成分更強效，48小時提升生髮因子+177%！

極速滲透零黏膩 輕鬆締造濃密層次

很多男士怕用精華會令頭髮「笠黐黐」，但這款精華採用了清爽不黏笠配方，納米級成分極速滲透，用後無需過水，更可直接配搭造型產品使用，絕對不影響日常Gel頭造型。每日早晚只需1分鐘直接塗抹於頭皮，就能輕鬆養成育髮習慣。

想頭皮保持清爽，同時守住濃密髮量？建議配合「50惠男士防脫洗髮露系列」一同使用，以微米級泡沫徹底深層潔淨，再塗上育髮精華，雙管齊下高效強化髮根，完美守住髮線，爆盡髮量！

立即入手你的「爆髮」救星：https://mentholatum.com.hk/pages/50megumi-men-collection

（資料由客戶提供）