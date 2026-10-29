情侶酒店親熱！維修工電鑽施工突推開窗　男子怒告侵私隱庭上激辯

情侶特意預訂酒店房間相聚，親熱時竟被撞破？內地發生1宗引發廣泛關注的私隱侵權訴訟，一對情侶入住江蘇南京1間連鎖酒店期間，正值親密互動時刻，客房窗外突然傳來電鑽聲，維修工其後從外直接推開窗戶，房內男子大驚喝止。



事隔7個半月，男住客以合約違約及侵害私隱權為由將酒店管理方告上法庭，案件在南京市江寧區人民法院東山法庭正式開庭，雙方圍繞「窗戶是否只開15度角」、「是否能窺見房內」展開激烈爭辯。



錢先生指出，酒店事前完全沒有發出任何施工維修通知，涉事維修人員是在其反覆警告下才撤離，行為極其粗暴，質疑屬故意侵犯住客私隱。（AI生成圖片）

清晨親熱驚聞電鑽聲 喝止無效反遭開窗

事發於2026年3月14日，男事主錢先生與女友入住江蘇南京南站附近的桔子酒店（南京南站南廣場站前中心店）。翌日清晨8時許，兩人正在房內親熱，窗外突傳出刺耳電鑽施工聲。

男事主錢先生與女友入住江蘇南京南站附近的桔子酒店。（網上圖片）

男住客大聲喝止 工人未有即時停工

錢先生憶述，事發時窗戶處於關閉狀態，他先隔窗大聲喝止，惟對方未停工，反而進一步將窗戶推開。錢先生先後2次喝止並即時致電酒店前台；前台人員聯絡外牆施工人員後，涉事工人才停止施工離開。

錢先生憶述，他和伴侶在酒店房間親密時被維修工從外面打開窗戶。（網上影片截圖）

錢先生指出，酒店事前完全沒有發出任何施工維修通知，涉事維修人員是在其反覆警告下才撤離，行為極其粗暴，質疑屬故意侵犯住客私隱。（網上圖片）

錢先生指出，酒店事前完全沒有發出任何施工維修通知，涉事維修人員是在其反覆警告下才撤離，行為極其粗暴，質疑屬故意侵犯住客私隱。



錢先生憶述，事發時窗戶處於關閉狀態，他先隔窗大聲喝止，對方未停工，更進一步將窗戶推開。（AI生成圖片）

賠千元拒加蓋公章 原告拒「私了」告上法庭

事發後，錢先生先後向酒店所屬的華住集團及南京政務熱線投訴，多次協調無果。據內地《現代快報》報道，涉事酒店曾提供1份由基層員工手寫的道歉信，但錢先生發現信上2個簽名筆跡高度疑似出自同1人，缺乏誠意，隨即委託律師正式起訴酒店營運主體「南京驛旅酒店管理有限公司」。

事發後，錢先生先後向酒店所屬的華住集團及南京政務熱線投訴，多次協調無果，遂拒絕酒店給出的民事調解協議。（網上圖片）

10月27日庭審中，原告代理律師指出，維修工擅自打開客房窗戶屬不爭事實，酒店未能保障住客的私密空間不受侵擾及住宿安全保障義務，已構成嚴重違約，依法必須承擔賠禮道歉及相應民事責任。

案件在南京市江寧區人民法院東山法庭正式開庭。（網上圖片）

庭審聚焦開窗是否限開「15度角」

庭審現場，酒店方委任律師辯稱，當日施工是為更換及加固外牆鬆動窗鉸，工人確屬「誤修」該房，但強調涉事客房窗戶裝有「限位器」，把開合角度限制在15度，視線範圍僅能掠過電視背景牆，根本無法窺視房內床鋪及住客活動，因此不構成侵犯私隱；同時聲稱事發後已及時慰問。

