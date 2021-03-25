百度跌近一成　連登媽咪麵曾連出3個Po祝福　網民：今次九死一生

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-25 17:55

中概股昨晚成為美股重災區。報道指，美國證券交易委員會（SEC）周三發表聲明，被指針對中概股，令中概股有更大的退市壓力，令中概股股價受壓。媽咪麵早前連出3個帖文表示看好的百度（9988）亦都因為是次事件而大跌近一成，令網民不禁感嘆麵神的確燈力十足！

百度是日大跌近一成，收報226.6元，更跌穿招股價252元。（Google財經截圖）

【最強流動派】提名「最強食玩買熱點」送您高達488「01積分」，仲等咩呀？即刻提名啦！

美國證券交易委員會（SEC）的聲明提到，委員會已經通過修正案，將要求公司向SEC證明自己並非外國政府實體所擁有或控制，並要求披露有關審計安排和政府影響的信息。如果外國公司不遵從美國會計審核準則，就會將相關公司從美國證券交易所除牌。美國證券交易委員會現正徵詢公眾意見，以考慮有哪些外國公司被視為不符合美國會計審核準則。

中概股之一的百度於本周二（23日）才在香港上市，但正式上市之前就已經引起連登燈神媽咪麵的關注，2日內連出3個帖文強調睇好。媽咪麵曾於上市當日上載百度股價截圖，指同日多隻股票都向下，只有百度上升。根據當時百度股價截圖顯示為253.6元，升1.6元或0.64%。惟其後百度股價乏力，一度跌穿招股價，低見251.6元，收報252元守住招股價，無升跌。媽咪麵出Po後百度股價立即轉弱，甚至轉燈（由升轉跌），的確燈力無邊。

媽咪麵燈力無邊，令不少網民都感到驚訝。（YouTube短片截圖）

媽咪麵在周一（22日）暗盤時段亦曾回覆網民「257元入咗點算？」的留言，指「聽日會賺」，結果百度上市日股價高位於256.6元止步，該網民未能返家鄉。他亦曾發文呼籲暗盤時段不問價買入百度，豪言股價首站目標為500元，「差唔多到500再畀指示」。結果百度的富途暗盤價收報253.8元，微升0.7%，未見到媽咪麵心目中的大升之勢。

百度股價今日（25日）裂口低開，以228元開出，收報226.6元，跌24.2元或約9.65%，離媽咪麵給予的500元目標價距離愈來愈遠，亦令網民感到被媽咪麵連續祝福3次的威力之大！

同場加映：燈神媽咪麵睇好 ATMXJ呢隻被點燈 網民：好彩買貨前見到個Post【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

燈神媽咪麵睇好 ATMXJ呢隻被點燈 網民：好彩買貨前見到個Post

（連登討論區圖片）

帖文引來網民散戶熱烈討論！▼ ▼ ▼

+ 3 + 3 + 3

同場加映：連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶