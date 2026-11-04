內地女擅騎¥20萬哈雷電單車！翻側損毀拒賠維修費¥7449　車主怒告

路邊野花不要採，路邊名車也不要擅坐！內地海南省儋州市近日發生財物損失爭議事件，1名女子在未經車主同意下，擅自騎上停泊路邊的哈雷（哈雷戴維森，Harley-Davidson）重型電單車，隨後因無法控制近300公斤的沉重車身，連人帶車失去平衡，原地翻倒地。該輛電單車的身價約20萬人民幣（約23.6萬港元），經專業評估，電單車維修費高達7,449人民幣（約8789.5港元），惟涉事女子事後拒絕承擔責任，車主只好保留所有閉路電視片段及損毀證據，透過民事訴訟追究到底。



閉路電視畫面清楚拍到，畢先生進店不久，1名女子行至車旁，未向現場任何人打招呼或徵求同意，便逕自抬腿跨上電單車試坐。（網上影片截圖）

根據內地《騰訊新聞》報道，事發於10月27日，車主畢先生當時將價值約20萬人民幣（約23.6萬港元）的哈雷軟尾（Softail）系列電單車，停泊在朋友店舖門前，隨後入內處理私人事務。該款巡航重型電單車車身淨重達數百公斤，對缺乏駕駛經驗的人士來說會極難操控。閉路電視畫面清楚拍到，畢先生進店不久，1名女子行至車旁，未向現場任何人打招呼或徵求同意，便逕自抬腿跨上電單車試坐。

閉路電視畫面清楚拍到，畢先生進店不久，1名女子行至車旁，未向現場任何人打招呼或徵求同意，便逕自抬腿跨上電單車試坐。（網上影片截圖）

車身過重無法扶正 原地失衡側翻多處零件損毀

數秒後即發生意外！該女子跨上電單車後，顯然無法扶正沉重的車身；由於缺乏操控重型電單車經驗，且難以支撐近300公斤的車重，隨即連人帶車失衡，原地側翻倒地，發出金屬零件撞擊的刺耳聲響。

該女子由於缺乏操控重型電單車經驗，且難以支撐近300公斤的車重，隨即連人帶車失衡，原地側翻倒地。（網上影片截圖）

畢先生在店內聞聲趕出，迅速上前扶起電單車，赫然發現車身外殼及關鍵機械部件嚴重刮花，受損部件包括離合器總成、手把、防撞護槓、轉向信號燈以及腳踏等多處，車輛外漆亦大面積擦損。畢先生事後把車送往檢查，經專業維修中心詳細檢查後，維修及更換零件總報價為7,449人民幣（約8789.5港元）。

畢先生在店內聞聲趕出，迅速上前扶起電單車，赫然發現車身外殼及關鍵機械部件嚴重刮花。（網上影片截圖）

涉事者態度消極拒表態 車主調取閉路電視採法律行動

事故發生後，畢先生隨即報警備案，警員亦到場取證及登記雙方資料。惟涉事女子獲知高額維修費時，卻表現得極其消極冷漠，既不主動協商和解，亦不肯承諾具體賠償方案。在遲遲未獲對方合理回應的情況下，畢先生已將相關閉路電視錄影、警方接處警紀錄以及車輛維修單據整理好，委任律師正式啟動民事訴訟程序。

女子未經車主同意，擅自坐上停泊在商舖門外的哈雷重型電單車，卻因無法控制近300公斤的沉重車身，連人帶車失去平衡，原地翻倒地。（網上影片截圖）

這宗糾紛在內地網絡曝光後迅速瘋傳，網民幾乎一面倒聲援車主。法律界人士指出，未獲車主授權擅自啟動或操控他人機動車輛，本身已構成民事侵權行為，由此導致的財產損失，侵權者依法必須承擔全部賠償責任。若涉事車款屬昂貴的限量版，賠償代價當然更高。