雙11換新iPhone攻略　信銀國際信用卡慳高達$1,800

踏入11月，又到大家準備「血拼」網購搶優惠時候！今年最強戲碼絕對要鎖定中信銀行(國際)聯乘京東App推出的雙11買新iPhone信用卡簽賬優惠，最高可達HK$1,800回贈。自上月推出的全新iPhone 18 Pro系列，以及緊接登場的iPhone Duo，同樣旋即掀起全城搶購潮，不少果粉都心癢癢準備入手，不過新機最平都過萬元一部。香港人向來精打細算，當然要配搭最強的信用卡簽賬優惠賺盡各項回贈，立即拆解今次中信銀行(國際)聯乘京東App的最新優惠。



網購iPhone選京東App 加中信銀行(國際)京東Mastercard®卡三重優惠慳高達HK$1,800

向來以電子用品種類齊全見稱的京東App，同時有售最新的iPhone18 Pro及iPhone Duo，絕對是網購用家「巡舖」必選！適逢雙11，指定中信銀行(國際)信用卡特別與京東攜手推出限時網購大激賞！

由即日起至2026年12月31日期間，只要憑中信銀行(國際)京東Mastercard®卡於京東App掃貨，購買一部近期最Hit的iPhone 18 Pro 256GB (以官方零售價HK$10,499計算)，已經滿足到簽賬要求，一次過輕鬆解鎖三重疊加獎賞，包括雙11限時額外HK$400現金回贈¹、迎新禮品HK$900現金回贈² 及簽賬獎賞HK$500³，總共賺取最高達HK$1,800現金回贈，直接為你的新手機大幅「減價」，折扣高達17%，性價比爆燈！

傲視同儕 市面信用卡買手機最抵之選

平時大家網購，最怕遇到條款複雜、要左計右計的優惠。經市場對比分析，這次高達HK$1,800 的現金回贈，在同期主打換 iPhone 的銀行信用卡中，競爭力絕對是數一數二。觀乎市面上同期的買機推廣，部分銀行回贈上限只有HK$500至 HK$1,600左右，有些甚至必須綁定特定的電訊商合約或指定分期計劃，才能獲取最高獎賞。相比之下，這次中信銀行(國際)信用卡與京東App的限時優惠不僅金額更勝一籌，直接簽賬滿額即賞的機制更是簡單俐落，絕對是精明消費者趁雙 11 換機的「天花板」級選擇。

照顧不同客群 指定信用卡客戶買家電/智能產品同樣有賞

就算你暫時未有打算換新手機，今次限時優惠一樣貼心地照顧到你的購物需要！由即日起至2026年12月31日，客戶憑中信銀行(國際)京東Mastercard®卡、紫鑽信用卡、Jewel World Mastercard®卡、香港航空Mastercard®卡、Motion信用卡及DCH Living Mastercard® (“上述中信銀行(國際)指定信用卡”)於京東App購買其他人氣家庭電器或智能產品等，同樣可以盡享雙11的著數。推廣期內憑上述中信銀行(國際)指定信用卡於京東App單筆簽賬滿 HK$8,000 即可爽賺額外 HK$400 現金回贈。優惠覆蓋面廣，讓你靈活運用，輕鬆滿足各種生活所需。

無論你是剛好想換部新手機，還是打算為家居添置新電器，這個雙11限時優惠都絕對不容錯過。心動不如行動，立即準備好上述中信銀行(國際)指定信用卡，或把握機會申請中信銀行(國際)京東Mastercard®卡，鎖定高達 HK$1,800 的極致回贈，盡情享受今年的雙11狂歡購物節！

優惠詳情及申請新卡請參閱網頁︰https://tinyurl.com/2panv9pd

優惠受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！

¹ 須於2026年11月1日起至2026年12月31日期間憑中信銀行(國際)發出之京東Mastercard®卡、 紫鑽信用卡、Jewel World Mastercard®卡、Motion信用卡、香港航空Mastercard®卡及DCH Living Mastercard®卡於京東JD App作單一簽賬滿HK$8,000或以上，額外享HK$400回贈。

² 迎新禮品適用於過去12個月内未曾持有任何由銀行發出之信銀國際信用卡主卡之全新信用卡會員，於京東Mastercard®卡批核後3個月内累積合資格簽賬滿HK$10,000享HK$900現金回贈。合資格簽賬指在京東集團指定商戶，包括於JD App、JD Mall香港及佳宝食品超級市場消費並已誌賬之零售簽賬、網上消費及郵購/電話訂購。合資格簽賬不包括換購費、微信/WeChat Pay HK/ 支付寶/ AlipayHK/ PayMe 所作之簽賬及商戶分期計劃每月付款金額。

³ 簽賬獎賞含於合資格簽賬4%現金回贈，每歷月最高回贈金額HK$200；及單一合資格簽賬滿HK$5,000或以上額外6%現金回贈，每歷月最高回贈金額HK$300。

（資料及圖片由客戶提供）