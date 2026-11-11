黃仁勳才是被偷吃那位？他的身體值48億美元　網民嘲：為公司捐軀

【黃仁勳出軌】人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）陷入出軌風波，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。黃仁勳被指與懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，事件引起國際社會關注。

「本來以為老公是外遇，後來發現老公養家不容易」，台灣律師林智群於11月9日在facebook寫下這句話，當外界紛紛認為是黃仁勳背妻偷吃了，而女方就可從中買到英偉達（Nvidia，又譯輝達）的晶片。但林智群從另一角度看待黃仁勳出軌事件，指他為公司帶來高達48億美元（374.4億港元）的訂單，可見「老公養家真不容易」。角度逆轉後，網民戲稱黃仁勳彷彿是為做生意而成為「被偷吃那位」，其促成的訂單更高達48億美元，足顯其身體價值非凡！網民隨即紛紛和應，形容他是「為公司捐軀」。



黃仁勳與女商人黃樂（左）有多張合照，有網民指他是為公司捐軀。（網上圖片）

黃仁勳（左）出軌被指懷疑是中國間諜的女商人黃樂（右）。（網上圖片）

黃仁勳（左）出軌對象黃樂（右）被指控懷疑是中國間諜。（網上圖片）

到台北酒吧談成大生意？

2024年6月，黃仁勳與黃樂在台北一間酒吧被拍到同框；數周之後，新加坡公司Megaspeed開始大批量採購輝達晶片。該公司原是深圳第七大道的新加坡子公司，2023年改名後股權歸黃樂的英屬維爾京群島公司，同年賣給新加坡商人的殼公司Swiftdata，4天後成了輝達雲夥伴。

海關記錄顯示，Megaspeed進口約13.6萬顆輝達GPU，一半以上是最新一代Blackwell；其馬來西亞關聯公司在2024年6月至2026年2月，買下至少48億美元含輝達晶片的AI設備。



黃仁勳過往情深的形象一朝幻滅，網民直言「我總以為他跟老婆鶼鰈情深，現在才發現是跟間諜情深」。（Nvidia官網）

業務為了業績陪客人上床，這也是被生活所逼啊！ 網民為黃仁勳出軌開脫

網民建議黃仁勳可立即動用最先進的英偉達晶片組成超級電腦，然後秒速生成千萬個藉口，再從中千挑萬選。（Reuters）

網民：在成罪面前他選擇成龍

網民啟動逆向思維為黃仁勳的出軌想藉口，認為他為開拓市場而「為公司捐軀了」，又調侃說「我總以為他跟老婆鶼鰈情深，現在才發現是跟間諜情深」。有人問得更白地說「難道黃仁勳出賣色相成銷冠？」，另有網民寫道：「在叛國面前他選擇叛妻，在通外面前他選擇通姦，在出賣面前他選擇出軌，在成罪面前他選擇成龍」、「業務為了業績陪客人上床，這也是被生活所逼啊」。

林智群律師的說法看似荒誕，但高明的公關從來不是替老闆洗白，而是替他找一個大家較願意相信的藉口作下台階。至於哪種開脫方法最受用？網民建議黃仁勳可立即動用最先進的英偉達晶片組成超級電腦，然後秒速生成千萬個藉口，再從中千挑萬選，其中「我才是受害者」看來是個不錯的選擇。



黃仁勳與黃樂曾在多個場合同框，而黃樂更在社交媒體上發布與黃仁勳的親密合照。（網上圖片）

黃仁勳與黃樂曾在多個場合同框，而黃樂更在社交媒體上發布與黃仁勳的親密合照。（網上圖片）

引起美國情報界高度警惕的女主角黃樂，其背景極具戲劇色彩，據內地媒體《財新網》引述知情人士稱，黃樂現年大約42歲，約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀碩士，曾在滙豐（香港）私人銀行部、中信證券等任職，能說一口流利英語，於2023年空降新加坡數據中心運營商Megaspeed擔任董事總經理，並在台北國際電腦展（Computex）等重大科技場合高調接觸晶片界高層，甚至在社交媒體上發布與黃仁勳的親密合照，其複雜的多重身份引來各國情報網絡的密集注視。