最新天氣｜天文台料周末前氣溫回升　星期五及六初時有幾陣驟雨

【香港天氣消息】天文台今早（11月11日）預測，乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗天氣，本港今日天晴乾燥，市區氣溫18度至25度，相對濕度40%至70%，吹和緩北至東北風。天文台報告指，火災危險警告現時為紅色，表示火災危險性極高。隨着季候風本周後期稍為緩和，天文台預料氣溫逐步回升，周五稍後及周六初時有幾陣驟雨，下周中後期一道冷鋒抵達廣東，氣溫顯著下降，下周四（19日）市區最低跌至19度。> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗天氣，正午時分本港各區相對濕度下降至約百分之四十。天文台預測，本港今日下午及今晚天晴乾燥。

天文台首頁顯示，天文台中午12時錄得氣溫23.2度，相對濕度46%。京士柏錄得的紫外線指數為6，強度屬「高」。

天文台報告指，火災危險警告現時為紅色，表示火災危險性極高。在天晴乾燥的天氣下，市民如行山或郊遊，須格外小心火種，慎防山火。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

天文台指，隨著東北季候風在明日稍為緩和，廣東沿岸氣溫回升。預料高空擾動會在星期五及星期六為華南帶來驟雨，局部地區有雷暴。受一股偏東氣流影響，下週初廣東沿岸較為潮濕，部分地區能見度較低。預料一道冷鋒會在下週中後期抵達廣東，受隨後的東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降。

明日（12日）星期四，東至東北風4級，離岸5級，部分時間有陽光，日間乾燥。市區氣溫介乎22至27度，相對濕度55至80%。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預料，一道冷鋒會在下周中後期抵達廣東，受隨後的東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫