細思極恐｜房內裸體　房東收投訴籲穿好衣服　台女細思揭恐怖真相

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-28 08:00

部份獨居的人喜歡在家全裸，享受家中無拘無束的感覺，但必須注意會否影響他人。有台女日前收到房東通知，指有人投訴她在住所裸體「跑來跑去」，希望她穿好衣服和關上大門。不過，台女細想後認為其房間在死角位，如果並非有意走到門外，根本不會看到她本人，「真的在我房間探頭的時候才會看到」，懷疑是否有人在房外刻意偷窺。

有台女發文指自己在房間時常全裸，但最近被房東提醒，指有人投訴她裸體「跑來跑去」。（《The K2》劇照）

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該名台女在Dcard討論區發帖，表示自己在租住的房間時常全裸，由於房間位於死角，「如果沒有刻意走過來根本就看不到我人有沒有在」，她不時為了通風亦會打開房門；為免騷擾到他人，開房門時她只會在角落看書和用手機，盡量不發出聲音。

她指租屋處樓高6層，最近有1名陌生女子經常在每層之間徘徊，友人也有察覺同一問題，雖然感到奇怪，但對方沒有妨礙到住客，因此一直沒有向房東反映。台女表示，知道她會在房內裸體的只有朋友，「其他人也要真的在我房間探頭的時候才會看到」，今次事件讓她感到非常惡心，深怕有陌生人刻意在房外偷看。

台女透露房間位於死角，自己間中會打開房門通風，被網民批評警覺性太低。（Dmitry Ratushny / Unsplash）

大批網民看過帖文後提醒樓主小心，認為要打開房門通風時，就應穿上衣服，以免有立心不良的人闖進房間，並建議安裝閉路電視等，同時批評樓主危機意識太低，「不想被看的話還是把門關上吧」、「裸體在自己房間沒有錯，但裸體還開門……」、「是在外面租屋不是在自己家欸小姐？妳好歹危機意識也高一點好不好」。

（Dcard）

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