任職9年視光師突被炒！已買樓「供得好辛苦」　慘呻：真係好徬徨

有份穩定工作買樓供樓，突收解僱信的震撼不言而喻。有在連鎖眼鏡店任職9年的視光師分享，日前突然收到解僱信，他本身已經買樓，供樓負擔很重，但無奈生意太差，「估唔到做視光師而家都失業」、「真係好徬徨」。網民指現時北上配鏡成風，打擊到本地眼鏡行業無可厚非，「好多香港人已經上咗大陸配平一半」、「個個北上配眼鏡」，甚至有人建議他如果不是負資產，「建議立即賣樓」。



有任職視光師9年的網民近日突收解僱信。（資料圖片）

視光師已買樓「供得好辛苦」 突收解僱信

樓主在facebook群組「裁員炒人消息關注組」12日發帖，稱在連鎖眼鏡店當視光師9年，已經買樓置業，現時供樓「幾重負擔」，今日突然收到解僱信，料做完今個月就要離開。他表示最近「生意太差」，沒料到當視光師竟然也加入失業大軍，「估唔到做視光師而家都失業，仲要有層樓真係好徬徨，供得好辛苦」。

有任職視光師9年的網民近日突受解僱信，他已經置業供樓負擔大，「真係好徬徨」。（AI生成圖片）

網民無奈：個個北上配眼鏡

帖文引起熱議，有網民認為現時太多港人北上配眼鏡，嚴重打擊本地眼鏡店，而且性價比和服務態度等都比不上內地眼鏡店：

「個個北上配眼鏡」



「一小時生活圈，個個上大陸配眼鏡，大陸200即取，香港2,200一個星期後取」



「大陸200即取，香港2200一個星期後取」是網民說法，並非已核實的價格數據。



「你以前配副老花鏡用老人家醫療券，食水好深！」



「上面服務好，價錢平，選擇多，等嘅時候有飲品按摩椅坐」



有任職視光師9年的網民近日突收解僱信，他已經置業供樓負擔大，「真係好徬徨」。（AI生成圖片）

「我阿女同樣做視光師，係私人診所，佢果度好好生意，樓主去錯店舖」



「其實好多香港人已經上左大陸配 平一半 至 2/3了」



「樓主，咁以你專業，邊度配眼鏡最抵？」



網民指許多港人現在北上配眼鏡，內地配眼鏡的費用遠較香港便宜。（資料圖片）

有網民甚至建議樓主要認真考慮是否及早出售物業減輕負擔：

「當大部份人嘅工唔穩陣，仲邊有人咁買樓？」



「我供完樓，供咗16年，香港人努力」



「如層樓冇負資產，建議立即賣樓，搬去住村屋，地方大啲平啲，如家人不用固定地區居住，就直情搬遠啲更平又舒服」



消委會提醒跨境配眼鏡要衡量專業性，又建議消費者選擇本港註冊視光師。（資料圖片）

消委會提醒跨境配眼鏡要衡量專業及售後

消費者委員會在2024年3月《選擇》月刊第569期文章《配眼鏡貨不對辦？多問多比較免招損》中寫，近年有不少消費者考慮到內地配眼鏡，因其價格相對廉宜，部分眼鏡店更可即日取貨。但消費者除了考慮價格，亦應考慮配鏡處的專業性，因為適應新眼鏡後若需往返內地調整，交通及時間成本會增加，跨境消費有其風險。消委會亦建議消費者選擇本港註冊視光師，並可在視光師管理委員會網頁查核註冊名單。

醫療券用於視光服務 每兩年上限2,000元

針對網民提到以醫療券配老花鏡，醫療券網站列明，由2019年6月26日起，每名合資格長者可用於視光服務的醫療券金額設每兩年2,000元上限。消委會同一篇文章亦提醒，醫療券可用於註冊視光師提供的專業服務及配眼鏡費用，但不可用於單純購買眼鏡或太陽眼鏡等物品。衞生署公布的長者醫療券計劃主要統計數字顯示，用於第I部分註冊視光師的醫療券申領總額，由2023年約3.53億元降至2024年約2.56億元，2025年回升至約2.98億元；統計沒有說明升跌原因。

消委會提醒跨境配眼鏡要衡量專業性，又建議消費者選擇本港註冊視光師。（資料圖片）

《僱傭條例》訂明解僱須給予通知期

根據勞工處《僱傭條例簡明指南》，僱員在無試用期或完成試用期後，若合約沒有訂明通知期，僱主解僱僱員須給予不少於1個月通知，或支付代通知金；若合約有訂明，通知期不得少於7天。

按連續性合約受僱不少於24個月、並因裁員而遭解僱的僱員，可享有遣散費；裁員包括僱主對該僱員所擔任工作的需求量縮減或預期會縮減。按連續性合約受僱滿5年、並遭解僱（但並非因裁員或因嚴重過失被即時解僱）的僱員，可享有長期服務金。同一時間只可享有其中一項。月薪僱員的計算，大致是最後一個月全月工資的三分之二，乘以可追溯的服務年資，每年款額以15,000元為上限，最高390,000元。

僱傭期若橫跨2025年5月1日取消強積金「對沖」的轉制日，則須分段計算。僱員如欲追討遣散費，須在解僱後3個月內以書面向僱主發出申索通知。

（facebook群組「裁員炒人消息關注組」）