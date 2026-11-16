特斯拉（Tesla）、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）今日（11月16日）在社群平台X上拋出震撼彈，直指香港出生率長期低迷，若情況不逆轉，香港人將面臨「絕種」危機，香港人很快會消失。這是美國前投資銀行家兼知名作家John LeFevre在社交網站發出貼文，講述關於香港高壓職場文化的貼文時，馬斯克留下的冷峻預言。



更殘酷的是，馬斯克並非在危言聳聽，根據香港政府公布的數據，香港2025年總和生育率跌至0.733，屬全球最低，新生兒僅約3萬人，遠低於2.1的人口替代水平。顯示這座城市的造血能力低處未見低，換來是不得不盡快解決的人口老化問題。



馬斯克指香港出生率長期處於全球最低水平，直言「如果情況不改變，他們（香港人）很快就會消失」。（Reuters）

John LeFevre在社交平台X（前稱Twitter）發文，自嘲習慣使用人工智能（AI）工作後對真人失去耐性，並懷念昔日在香港任職銀行家時，身邊人人「聰明且充滿野心」的職場氛圍。帖文引來X的老闆，即馬斯克留言回應，他指香港出生率長期處於全球最低水平，直言「如果情況不改變，他們（香港人）很快就會消失」。

馬斯克回應John Lefevre的帖文時，直指若港出生率不變，香港人很快就會消失。（X@John Lefevre）

馬斯克最少擁有11名子女。（Twitter@elonmusk）

香港出生率陷全球谷底 為何馬斯克死盯著亞洲生育率不放？

馬斯克曾多次針對亞洲地區或國家提出「人口崩潰論」，香港不是唯一的箭靶，他化身「催生大隊長」，多次針對東亞地區的低生育率開炮。2022年5月，他直指日本若死亡率持續高於出生率，「日本終將不復存在」，但外界沒有太大反應。去年12月，馬斯克轉發台灣人口萎縮數據，警示台灣「人口數持續加速崩跌」，甚至點名南韓正在經歷「全球最快的人口崩潰」。

人口崩潰論，是危言聳聽還是殘酷事實？

馬斯克曾公開斷言，人口崩潰比全球暖化更具毀滅性，直斥「人口過剩是史上最虛無主義的謊言」，科學軌跡確實正向他的極端預測傾斜。2026年，人類歷史上首次面臨全球整體生育率跌破2.1世代更替線的拐點，連印度與中國兩大人口巨獸亦相繼敗陣。勞動力斷層與養老金系統崩盤，是不可逆的數學現實。人類不會突然滅絕。只會換種方式活。

圖為馬斯克（Elon Musk）於2024年帶兒子參觀Tesla工廠。（Getty Images）

狂生11子的首富 背後藏著什麼生育執念？

要解構馬斯克的言論，必先檢視他的真實家庭與生育實踐。這位坐擁數千億美元身家的全球首富，目前已知與3名女性共同孕育了至少11名孩子，他將生養眾多孩子視為身為矽谷菁英的道德義務（Pronatalism），甚至四處遊說全球富豪「多生幾個」，他同時亦深信AI是逆轉人口崩潰的唯一希望，企圖以機器生產力暴增來撐着勞動力萎縮的經濟衝擊。