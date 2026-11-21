第73屆澳門格蘭披治大賽車於2026年11月19日至22日在澳門東望洋賽道舉行，澳門賽車周末期間，Uber Taxi發起全城街頭活動，向市民推廣手機程式（App）。人氣演員兼時裝品牌創辦人郭柏妍（Rosita Kwok）出席活動剪綵儀式，而Uber更派出10位品牌大使「UberQueens」，到訪澳門五個交通繁忙的截車熱點，向Uber Taxi用戶派發2折乘車優惠碼，望更多市民受惠於更便捷的出行方式。



第73屆澳門格蘭披治大賽車於2026年11月19日至22日在澳門東望洋賽道舉行，澳門賽車周末期間，Uber Taxi發起全城街頭活動。

人氣演員兼時裝品牌創辦人郭柏妍現身澳門支持Uber Taxi。

人氣演員兼時裝品牌創辦人郭柏妍（左）現身澳門支持Uber Taxi，更會到訪城中五個交通繁忙的截車熱點派發2折乘車優惠碼。

Uber Taxi常客郭柏妍現身剪綵 10名UberQueens走訪截車熱點派2折乘車優惠碼

賽車舉行期間，澳門交通預料會十分繁忙，Uber從賽車運動最具標誌性的傳統汲取靈感，將賽車女郎的概念於城市街頭重新演繹，當場內的賽車女郎為賽事打氣時，場外的Uber品牌大使「UberQueens」則在向公眾介紹如何使用Uber Taxi應用程式（App）預約的士。

作為澳門常客的郭柏妍受邀到來為活動剪綵，她笑言本身就是Uber Taxi常客，經常會使用程式召喚的士，認為有助靈活安排日常行程。而10名品牌大使「UberQueens」則走訪新口岸填海區、關閘、氹仔客運碼頭、龍環葡韻及南灣湖等繁忙截車熱點，向Uber Taxi用戶提供乘車優惠碼，只要輸入「MOGP26」即可享一程2折優惠，最高折扣50澳門元，優惠期至2026年12月31日，受條款及細則約束，不能與其他優惠同時使用。

品牌大使「UberQueens」在澳門賽車周期間向公眾介紹如何使用Uber Taxi應用程式預約的士，更向用戶提供2折乘車優惠碼。

Uber Taxi在澳門賽車周期間，派出品牌大使「UberQueens」推廣程式，並大派2折乘車優惠碼。

Uber Taxi在澳門賽車周期間，派出品牌大使「UberQueens」推廣程式，並大派2折乘車優惠碼。

Uber Taxi用戶只要輸入「MOGP26」即可享一程2折優惠，最高折扣50澳門元，優惠期至2026年12月31日。

Uber Taxi平台冀提供透明便捷出行選擇

Uber Taxi自2026年2月3日於澳門正式上線，用戶可於上車前查看預估車費範圍，以及實時追蹤行程，減少路邊截車的不確定性。

Uber台灣、香港及澳門總經理鍾志霆（Estyn Chung）表示，自服務登陸澳門以來，一直致力向當地居民及訪客證明這座城市可以有更好的出行方式，讓公眾有需要時可透過Uber App輕鬆預約的士。他指大賽進行時，正是讓更多人認識服務的最佳時機，因賽車周期間有大量民眾穿梭澳門各地，期待讓未用過Uber Taxi的乘客親身體驗其便利。

10名品牌大使「UberQueens」在澳門賽車周期間向公眾介紹如何使用Uber Taxi應用程式預約的士，更向用戶提供2折乘車優惠碼。