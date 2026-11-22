動物通靈重情，長情守候令人動容！四川日前發生1宗令人動容的忠寵熱話。四川1名老翁上月不幸因病離世，留下1隻生前朝夕相伴逾5年的黑白花貓。在亡主入土為安後，這隻通人性的小貓竟然連續20天風雨無阻在墓地旁安靜趴伏守候，直至天黑才默默返家。老翁的姪子深受震撼，決定接手照顧貓咪。



小貓連續20日跑到亡主墓前默默守候，不願離開。（「後浪視頻」影片·截圖）

小貓連續20日跑到亡主墓前默默守候，不願離開。（「後浪視頻」影片·截圖）

小貓連續20日跑到亡主墓前默默守候，不願離開。（「後浪視頻」影片·截圖）

忠貓日夜守候亡主墳前 大雨不阻思念

據內地傳媒「後浪視頻」報道，當地1名余姓男子的叔叔上月因病離世，留下1隻相伴五年多的黑白愛貓。令人意想不到的是，在亡主入土為安後，這隻小貓竟然連續20日跑到墓前默默守候，不願離開。

小貓連續20日跑到亡主墓前默默守候，不願離開。（「後浪視頻」影片·截圖）

小貓連續20日跑到亡主墓前默默守候，不願離開。（「後浪視頻」影片·截圖）

余先生起初並未察覺貓咪的深情。他在受訪時表示：「一天兩天我還以為牠是在玩，連續1周我發現牠還在那守著，二十來天了基本上每天都在。」余先生原本以為，經過大雨沖刷後，亡主的氣味會隨之消散，貓咪亦不會再到墓地。沒料到小貓依舊安靜地趴在墳前，久久不動。

小貓連續20日跑到亡主墓前默默守候，不願離開。（「後浪視頻」影片·截圖）

小貓連續20日跑到亡主墓前默默守候，不願離開。（「後浪視頻」影片·截圖）

姪子備妥貓窩承諾接手照顧

這隻忠心耿耿的貓咪，每天日間都會去墓地守候，直至晚上才獨自回家。余先生看到這一幕深受感動，決定接手照顧叔叔留下的牽掛。他已在房間內為小貓準備了貓糧與棲身之所，並表示「牠家人就是我們」，承諾未來會代替叔叔好好照顧這隻重情重義的貓咪，讓牠安度餘生。