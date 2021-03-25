H&M都唔識讀？10個品牌正確發音　Burberry勿讀成「Blueberry」

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-25 21:00

【潮流品牌 / 名牌讀音 / 發音 / 學英文】買名牌但不懂錯誤讀出品牌名字，隨時被人笑到臉黃！英語達人「Mr Yang楊家成」不時都會在YouTube頻道教授趣味英語，他早前就分享了一些著名國際品牌，包括時裝牌子「H&M」、「Zara」以及潮牌「Supreme」的正確發音，讀出來時要好好注意！

Mr Yang早前就分享了一些著名國際品牌，包括時裝牌子「H&M」、「Zara」以及潮牌「Supreme」的正確發音。（YouTube「Mr Yang楊家成」影片截圖）

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為大家精選了10個常常被讀錯的品牌▼▼▼

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英語達人「Mr Yang楊家成」介紹了10個最難度英文單詞。（YouTube「Mr Yang楊家成」截圖）

10個最難讀英文單詞▼▼▼

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同場加映：【學英文】You got beef不是「你有牛肉」 學懂10句常被誤解句子

「Mr Yang楊家成」不時都會在YouTube頻道教授趣味英語，他早前就介紹了10句常被誤解的英文句字。（YouTube「Mr Yang楊家成」截圖）

按圖10句常被誤解的英文句字：

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【本文獲YouTube頻道「Mr Yang楊家成」授權】