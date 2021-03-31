港女想住酒店「學獨處」豪使$8000　男友冇份卻埋單：點解我畀錢

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-31 11:00

自新冠肺炎爆發以來，酒店Staycation成為熱門周末節目。1名男網民日前就在討論區訴苦，表示女友繼愛上Staycation後，對「Selfcation（1人假期）」甚有興趣，希望學習自己獨處，更一早已預約好酒店、工作坊和晚餐等，準備大花7000至8000元一連2日留在酒店。不過，無份參與的樓主卻被要求為獨處之行「埋單」，令他深感不解，直呼「家下啲女人係唔係都咁自私？」。

有男網民在討論區分享，指女友最近打算到酒店「Selfcation」獨處1晚，卻要求他付錢。（《信用欺詐師JP》劇照）

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該名男網民在香港討論區發帖，稱近期人人都愛Staycation，他過去也花不少錢在酒店上，一直不明白女朋友為何不將錢存起，留待日後出國旅行之用。他續指，女友最近又對Selfcation躍躍欲試，想學習自己獨處和學懂與自己溝通，便向他發送一堆連結，包括酒店、工作坊等資料，合共要7000至8000元，示意他幫忙付錢▼▼▼

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樓主又上傳照片，稱女友指明要入住油尖旺區1間約要價3000元的酒店房，惟女友獨自享受所有服務，自己完全無份，怒斥「想要Chill想要休息自己畀錢呀，我又冇份玩，佢又要我畀錢？」，形容女友太自私。

男網民怒斥女友自私，而且自己不會享受酒店服務，不解為何要由他「埋單」。（《過街英雄》劇照）

不少網民討論樓主女友的舉動，直呼樓主不應「做壞規矩」，寵得女友有恃無恐，「點解佢要玩要你畀錢？女朋友又唔係老婆」、「唔好畀錢寵壞佢」、「呢啲Staycation真係害死人，仲貴過去旅行」；有人更質疑女方是否出軌，建議樓主突然上門送驚喜給女友，「可能同另一條仔去玩」、「你咪幫佢book埋房囉，當日上去送啲驚喜囉，話唔定你會有驚無喜」。

（香港討論區）

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