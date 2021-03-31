十二星座4月運勢：處女座萬事如意　天秤座抵抗力降小心健康問題

撰文： 星座屋 最後更新日期： 2021-03-31 12:30

如果說三月份是起承轉合的存在，那麼四月則是奠定了我們整體發展基調的重要時間段。四月份的星象十分熱鬧，我們不僅將迎來白羊座新月和天蠍座滿月，冥王星也開始逆行，這注定了四月份的不平凡。彷彿一場悄無聲息的逐夢之旅即將起航，面對挫折，我們要擁有打破舒適圈，重組自我的勇氣。

四月初，從水星進入白羊，再到新月從白羊座啟程，始終都在提醒我們，可以為自己制定的計劃去做實質性的行動了。而四月中旬，隨著太陽金星與水星落入金牛座，我們也將看到自己努力付出後的收穫。同樣，金牛座也掌管著物質方面，一些想要在四月份財運有所突破的小伙伴也可以好好抓住這次時機，為以後的生活奠定物質基礎。

四月份看似風平浪靜，但冥王星的逆行之旅卻暗流湧動，打破了表面平淡無垠的局面。冥王星的逆行就像一把雙刃劍，猶如在獨木橋行走一般，稍有不慎就會跌落谷底，但如果能提高自己的專注力和平衡感，就能夠一往無前的到達彼岸。而如何提高自己的綜合能力，擁有打破規則的勇氣，也擁有著維護秩序的條理，則是四月份留給每一個人的挑戰。

白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座4月運勢（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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