台鐵太魯閣號出軌｜花蓮外賣員不接單　集體載物資送災區暖哭網民

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-03 19:28

【台鐵太魯閣號出軌】台鐵昨日（2日）發生嚴重意外，太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌，4至5節車廂變形，現場傷亡慘重，至今午（3日）已有51人死亡。慘劇發生後，當地民眾做出不少暖心舉助希望出一分力救助傷患，其中花蓮一群foodpanda外賣員更主動放棄接單，自發收集物資送去現場，並想替救援人員打氣，善舉弄哭不少網民。

花蓮一班外賣員知道發生台鐵出軌事故後決定不接單，集合物資再送到災場，並為救援人員打氣。（fb群組「希望中央全額補助花蓮543」圖片）

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台鐵408車次太魯閣號昨發生嚴重事故，行經花蓮大清水隧道時，意外撞上邊坡滑落的工程車，致列車出軌，而列車卡在隧道導致搜救工作更困難。有網民在fb群組「希望中央全額補助花蓮543」發帖，指昨日發生事故後，花蓮許多外賣員放棄接單做生意，轉而收集物資送去事故現場。

從樓主上傳的照片所見，一群foodpanda外賣員全部收好物資放外賣箱，然後一同出發，並拍下他們在公路上開電單車的畫面，樓主寫道：「感謝花蓮貓友大隊，犧牲上班時間…集物資一台台機車前進送進災區…衝啊」。

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外賣員自發收集物資，將食物、水、飲品及民生用品等送入事故現場附近，並希望替救援人員打氣。除此之外，網民更透露花蓮的店家老闆群組在Line群組一同討論如何幫忙，並自掏腰包採購物資跟外賣員討論怎麼把物資送到目的地。

花蓮外賣員和餐廳老闆的善舉被網民讚爆，顯示艱難時刻更難能可貴的人情味，暖心畫面曝光後即引起網民熱議，並連番道謝說「辛苦了」。

網民感動留言：

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