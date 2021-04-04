台鐵太魯閣號出軌｜受傷女童尋心愛粉紅手錶　醫護暖心行動獲激讚

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-04 18:33

【台鐵太魯閣號出軌】台鐵408次太魯閣號列車於上周五（2日）發生出軌事故，台灣政府今日表示，經DNA驗證後，將死亡人數下調至48人，受傷人數為198人，但表示數字仍有可能變能，因意外現場未完全清理。 送院傷者之中不乏小孩，有醫院發文分享故事，指1名未滿6歲的小女孩在事故中顏面骨折，其間遺失了心愛的粉紅色手錶，因此感到十分不安。副院長知道之後，就特意買來粉紅色手錶安撫小女孩，成功令她獲得安全感並接受治療，令網民感到暖心之餘，都大讚醫護人員們十分貼心，很會為病人着想。

台灣傳媒報導，當時該路段正在進行明隧道工程施工，惟懷疑施工廠商的工程車沒有拉好剎車，以致從上方溜逸滑落下方軌道，高速行駛的太魯閣號收掣不及撞向工程車後出軌。黃色組件為工程車的底部。（現場人士提供／中央社）

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台灣facebook專頁「花蓮慈濟醫院」昨日（3日）發文，說太魯閣號出軌意外令很多人的心情都十分沉重，「需要一點點溫暖慰藉」，所以分享了1個在醫院發生的暖心小故事。

故事中1名未滿6歲的小女孩除了顏面骨折，身上亦有多處受傷，所以內心覺得十分害怕，令醫護人員亦難以為她的傷處做冰敷。為了平靜小女孩的情緒，醫院兒科病房護理長的鄭雅君督導就拿出繪本《蚯蚓的日記》，暫時令小女孩可以轉移注意力。

不過小女孩其後發現心愛的粉紅色手錶不見了，所以不斷問：「我的手錶呢？」更緊張得快要流淚了。就在此時，醫院的吳彬安副院長剛好與人文室與社會服務室的同事及社工來到，吳彬安更說「不要擔心，我們會幫你找到粉紅色手錶的，你要乖乖聽醫師叔叔跟護理師阿姨的話唷」，暫時安撫了小女孩。

醫護人員們特意買來1隻粉紅色手錶，令小女孩可以有安全感，平靜地接受治療。（facebook專頁「花蓮慈濟醫院」圖片）

可是意外現場仍在進行搜救，根本難以回去找錶，而且醫護人員們完成搶救工作之後已經時深夜，店舖都已經關門。醫護人員只能翌日一早趕去買錶，再由整合醫學病房副護理長的周云鵑為小女孩戴錶。周云鵑說，這樣可以令小女孩找到安全感，更可以令她覺得與醫護人員們都是一樣的，更加容易接受治療。

小女孩收到手錶後就開心地說「阿姨妳的是黑色的，我的是我最愛的粉紅色！」，專頁小編亦都在帖文上感慨地表示，粉紅色錶可能在意外中守護了小女孩，「現在小妹妹有了另外一隻粉紅色手錶，這是新的守護，也是醫護團隊跟她約定好要健康康復的承諾」。

網民們看到故事之後都感謝醫護人員的心思，同時都祝福小妹妹可以早日康復出院，「好感人的溫馨醫病情，虔誠祝福小妹妹早日康復，平安健康回家！」、「早日康復！謝謝醫護人員們的用心，謝謝你們」、「好感動，覺得慈濟醫護人員真的很不簡單，不只為傷者治療傷痛，而且還讓傷者能夠安心的好好養傷」。

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