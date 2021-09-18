日失業女狂買衫塞爆房　斷捨離教主親授「精品店收納法」涅槃重生

新年時，想必大家都會想著給家裡做一次大掃除。但是在打掃的過程中，你有沒有遇到一個問題？地拖的乾乾淨淨，客廳、廚房、浴室裡的雜物也收納的整整齊齊，打掃起來比較輕鬆，但是衣櫃裡的衣服卻成了難題！



即便有衣櫃來收納，卻被自己塞得亂七八糟。衣櫃放不下的時候，其他衣服只能散放在外面。於是好好的一個房間，因為雜亂的衣服，徹底變成了雜貨間。到底為啥有這麼多的衣服呢？

來自日本的泉女士告訴我們，她在33歲時生了兒子，5年後選擇離婚，從那以後，她決心專心投入工作，成為了一個事業女強人。泉女士說因為不想讓兒子覺得自己可憐，沒有父親也不想兒子被看扁，於是她一邊工作一邊帶孩子，壓力很大幾度崩潰，但每次都通過買衣服來緩解……

斷捨離教主山下英子打救 兩周後連工都搵埋（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 36

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這些衣服是她一起奮鬥的伙伴。後來，兒子離開家去外地上學，家中的老父親也需要人照顧，所以55歲的她提前辦了退休。後來父親住進了養老院，沒有工作徹底閒下來的她才有時間重新審視自己的生活。曾經的自己很用心搞事業，卻因為家人放棄了工作，如今只能待在家裡，面對著堆成山一樣的衣物，泉女士表示自己不甘於目前的現狀，想要通過斷捨離改變自己的生活。

於是在斷捨離創始人山下英子的指導下，泉女士開始了一趟徹底的斷捨離，而這次斷捨離的核心也是山下英子的建議是：把自己當做是自己的一個朋友，站在另一個角度為自己挑選最適合的衣服，首先把那些完全不用留下的衣物，比如完全和泉女士劃清界限的前男友的衣服全部丟掉。因為想要重新出發，就要選擇去過去徹底訣別。其次，把自己同一類型的衣服拿出來，比如說所有的裙子，然後以造型師的角度，用更高的標準判斷自己是不是適合這件衣服。在選擇衣服時，要想一下未來自己要成為什麼樣的人，根據那個形象來選擇適合自己的衣服，哪怕有還帶著標籤沒穿過的衣服都要大膽的放棄。根據這麼個流程，所有的衣服就分成了兩類，有一大半的衣服都會被處理掉，這樣衣櫃裡的空間就多了許多。

下一步，就要開始對剩下的衣物進行收納了，山下英子的建議是可以將衣物之間留出間隔，擺出精品店的那種感覺，這樣每天打開衣櫃時心情都會跟著變好。其次，那些不實用還佔空的收納盒直接丟掉，能放進衣櫃的收納櫃用來統一收納內衣等用品。這樣整理下來，整個房間都煥然一新。丟掉陳年舊衣物，留下來的都是對未來的期待。

經過山下英子一天的指導，原本對扔東西猶豫不決的泉女士，面對大量的包包也能很快的就做出決定，擺放時也牢記按照專賣店那樣擺放，為此泉女士還扔掉了之前買衣服時送的花花綠綠的衣架，買了統一的衣架，讓衣櫃看起來更加整齊。在這次斷捨離之後，泉女士說自己真的有了意想不到的變化，為期兩週的斷捨離到尾聲了，回收舊衣物的工作人員要上門來收衣物，泉女士一邊整理一邊同過去的戰友一一告別。勇敢告別過去迎來嶄新的自我，一定會迎來一次涅槃重生。那個曾經被衣服堆滿的房間，也重新成為了原本的臥室，泉女士再也不用睡客廳了。

當初因為要照顧家人，不得不辭職的泉女士，也重新找到了全職工作，做回自己想做的職場女性。即便是上班要穿工作服，在出門前都會搭配好一天的衣服去上班，泉女士說這種感覺讓她非常享受。目前她已經加入了店舖的經營，已經考慮在開新店了，要知道兩週前她還是一個沒工作家裡還亂糟糟的主婦，現在完全是大變樣。看來斷捨離帶給我們的不僅是物品上的整理，也是在整理自己的人生。

【同場加映】個個周末狂做家務好似冇放過假？日本熱傳10個整理術極速執好間屋（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 14

【同場加映】原本不愛收納 日主婦用這方法成斷捨離達人 從此生活如20歲文青（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 40

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】