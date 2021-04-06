復活節staycation　家庭客批情侶當眾太親密：以為去時鐘酒店

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-06 20:52

復活節加清明節5天長假眨眼就過去，由於疫情期間難以外遊，不少人會選擇到酒店「staycation」度假。有網民在討論區發文，指近日跟家人到酒店住宿，遇到大量情侶入住，有些人在辦理手續期間，在大堂的公眾地方已「連為一體」，直言「以為去咗時鐘酒店」。

有網民在討論區發文，指近日跟家人到酒店住宿，遇到大量情侶入住，有些人在辦理手續期間已「連為一體」。示意圖。（《原諒他77次》劇照）

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該網民在「親子王國」討論區，以「同family去staycation 自己以為去左（咗）時鐘酒店偷情」為題發帖，表示近日跟家人到酒店度假，驚見一對對情侶迫爆大堂，酒店還要特意開放多1層樓讓住客等待，「有啲（情侶）在大堂等候已經連為一體」。

當他們上房間時，有4對情侶一同乘坐升降機，因而感覺自己是異類，更在帖文中感嘆「看來香港繼菲律賓後第二個出生率爆上地區」。

疫情期間長假期亦不能外遊，不少情侶會選擇到酒店度假。示意圖。（《原諒他77次》劇照）

帖文隨即引起網上熱議，有網民認同樓主的看法，指這段時間到酒店住宿都會碰見很多情侶，於特別節日更感覺所有人都是為「爆房」而去；但有人則不明白有何問題，「點解家庭就可以staycation，情侶就唔可以」，批評樓主很無理。

按圖看網民意見▼▼▼

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