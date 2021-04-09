讀8大「乞食科」未畢業收ACO聘請　大學生問應否退學：搵多2年錢

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-09 13:00

【大學生／畢業／搵工／公務員／ACO／助理文書主任】不少父母千辛萬苦供養子女讀書，都是想望子成龍，見證他大學畢業，但如果子女為了一份工作而放棄學位，又是否值得呢？有大學生在討論區發文，指正在本地「八大乞食科」就讀2年級，尚未畢業就成功考到政府公務員的ACO（文書助理主任），因而心大心細，不知應否退學接受此工作機會。

有就讀2年級的大學生表示，自己尚未畢業就成功考到政府公務員的ACO（文書助理主任），因而心大心細，不知應否退學接受此工作機會。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該網民在連登討論區以「8大乞食科yr2（year 2）收到aco offer應否quit u（University）」為題發文，指正在本地大學但非3大（港大、中大及科大）就讀2年級純學術科，更形容是「乞食科」，成績普通，中英文不太好，平時匯報「腳都震」，而且「份人又唔social（交際）」，因而看不到前途。

早前他報考政府公務員團隊中的ACO，結果成功收到聘書，起薪點15,500元，「計過我同屆同學ugrad（大學畢業）時我已經跳到17.7k（17,500元），仲提早搵多2年錢」。惟其父母反應極大，不支持他放棄大學學位的決定，「覺得仲有2年幾點解唔讀埋佢」。

帖文隨即引起網上熱議，有網民支持樓主退學，可以先接受再用公餘時間兼讀學位，但亦有人詳細分析反對的原因▼▼▼

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