白色帶子中出了叛徒？網民打開包裝驚見橙色帶子　真身究竟係咩？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-14 19:00

【帶子／急凍／橙色／食唔食得】在大袋白色急凍帶子之中出現了1粒橙色帶子，是否好運象徵？台灣最近有網民從大型超市買來急凍帶子，打開後發現「萬白叢中一點橙」，找到1粒橙色的帶子，於是請教網民為什麼會出現這樣的情況。不少網民惡搞是「芝士口味」、「有蛋黃的」、「干貝之王」，不過正解原來是與基因有關！

網民上載照片，指在大袋白色帶子之中出現了1粒橙色帶子，問網民是什麼意思。（facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」圖片）

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該名網民在facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」上載圖片，看到在1大袋常見的白色帶子之中，竟然藏了1粒橙色的帶子，顏色十分鮮艷。他亦在帖文中留言說「請問這個特別顏色是？」，向網民請教橙色帶子是什麼一回事。

帖文引來網民熱烈討論，更惡搞這粒橙色帶子的神秘身世，說是「黃金干貝」、「賺到了，是冷凍蛋黃」、「曬傷無誤」、「跟海膽雜交的產物」、「干貝中的霸主」。

網民不斷惡搞橙色帶子，說是有「芝士口味」、「黃金干貝」、「跟海膽雜交的產物」等等。（資料圖片）

根據網上資料，帶子一般以白色為主，但在基因突變的情況下就有可能出現橙色的帶子，就像人類先天缺乏黑色素而患上白化症一樣。橙色帶子與白色帶子在食用上沒有分別，但因為其顏色討人喜歡，在日本會被特別挑出來以較高的價格出售，或留在特別喜慶節日食用。

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