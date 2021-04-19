「綠色人行道」藏日本恐怖都市傳說！女孩一個作動竟是求救訊號

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-19 22:30

相信許多人常常在馬路上看到一條綠底白字，寫著「人行道」的行人專用道，對此日前便有台灣網友分享，這個行人道的圖樣原本畫的是小孩在靠馬路外側、大人在內側，後來被蓋上綠色後，大人小孩互換位置，讓他笑道「爸爸總是會默默的換到靠近馬路的那側」，沒想到卻意外有網友留言說明，這個圖的形象其實是源自於日本一個兒童誘拐事件。

此貼文原先從Facebook Page《路上觀察學院》引起廣大網友按讚並分享，紛紛留言：「哭了」、「有洋蔥」、「哇嗚～其實我沒發現有這樣的細節！」但卻有網友指出這個人行道的標誌，原被大眾以為是代表了父母和孩子手牽手散步，但卻持續有「都市傳說」指出，圖上的大人其實是正在綁架這個女孩的。

圖中女孩做了什麼舉動發出求救訊號？點圖放大看「綠色人行道」不為人知的日本恐怖都市傳說👇👇👇

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但對於這樣謠言，也有網友澄清，這個路標的設計不是由公開徵集來決定，而是經由1968年在維也納的「聯合國道路交通會議」上決議的，當時日本的行人路標也是跟著跟著這個標準設計。

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