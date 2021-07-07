惹哭無數日本人的心理測驗：你在人群中卻感到孤獨嗎？

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-07-07 10:30

孤獨與寂寞，似乎已經成為現代人的通病了……你有沒有這樣的感覺？置身在人來人往的都市，被忙碌的工作和影視娛樂填滿生活所有的空隙，卻感到越來越孤獨？英國BBC廣播公司以及3間英國大學和醫學主題博物館及圖書館「Wellcome Collection」 進行了一個名為The Loneliness Experiment的調查，一共有237個國家和地區以及5500名受訪者參與其中，是世界上同類調查中最大規模的「孤獨調查」。

在研究報告裡也發現到，超過五分之四的人喜歡獨處，享受一個人獨處的時光；而看來生活最多采多姿的年輕人，其實在內心深處存在著最深的孤獨感。日本網站「Uranaitv」前陣子就據此研究推出了一個心理測驗，根據你迷路的情況，就可測出內心深處令你感到孤獨的原因。一起來看看吧！

你會在哪個地方迷路？請運用直覺選出答案（點圖開始測試）▼▼▼

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【同場加映】心理測驗｜落難時身邊人會兩肋插刀定落井下石？即測你有冇真朋友（點圖開始測試）👇👇👇

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【同場加映】【心理測驗】同5隻動物行沙漠你會拋棄邊隻先？答案揭露你真面目（點圖開始測試）👇👇👇

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】