氣質型韓國網紅陽光笑容超燦爛　IG大派福利泳衣照勁吸睛！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-26 23:00

網紅有很多，這次要介紹的是來自韓國的清純系氣質美女「박선영」（IG：s_ylll）。「박선영」看上去已經令人有清爽的感覺，而且笑容令是令人覺得心花怒放可以忘記煩惱！

「박선영」是擁有多達39萬粉絲的韓國網紅！（IG「s_ylll」圖片）

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「박선영」的IG有多達39萬名粉絲，她的樣子標緻之餘留有一頭長髮，隔着屏幕亦可以感覺陣陣清秀氣質。她在社交媒體上的照片經常都會展示招牌笑容，加上不時會有性感造型大曬身材，令網民都大飽眼福！

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