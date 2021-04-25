美國佛州麥當勞見工即收50美元仍人手短缺　竟因失業可賺更多錢！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-25 21:00

新冠肺炎疫苗在多國廣泛注射後，令疫情出現曙光，同時亦有餐廳大嘆難以請人！卡斯柏（Blake Casper）是美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）的麥當勞加盟店持有人，他的店舖近日決定「派錢」請人，推出每位應徵者可獲50美元（約390港元）的方案，但卻沒有太多人被吸引去見工。卡斯柏表示，原因之一是當地的失業援助金相當高，「你選擇失業可以賺到更多的錢」，所以至少要將薪金上調到比失業救濟更高水平才有吸引力。

美國佛羅里達州有加盟店經營者表示最近即使給予應徵者50美元現金，仍然面對人手短缺的問題。（GettyImages）

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卡斯柏在坦帕市擁有60間麥當勞，他早前向員工表示「做所有要做的事」去請人，所以經理及主管就想到向見工人士提供50元現金，「如果我們的得來速（Drive-thrus，即顧客將車輛駛至，司機可留在車內購餐而無需下車）不能運作，來見工的人就可以拿50元」。

在大量民眾注射新冠肺炎疫苗後，美國國內的商店陸續恢復營業，但因現時失業援助金額卻比以往高，令尋找工作的人減少。卡斯柏說「自從90年代末之後，已經沒有試過這麼難聘請員工了」，亦驚訝即使出到銀彈攻勢，仍然難以吸引求職者，反而員工推薦、簽約獎金及允許以短訊見工更的招聘方法更加成功，單計4月中的1個星期，他的餐廳就聘用了多達115名新員工。

卡斯柏表示，只要他們的得來速（Drive-thrus）不能運作，就會給予見工的人50元現金。（GettyImages）

卡斯柏又形容現時的經營狀況是一場「完美風暴」，因為人們有很多的錢可以出去購物消費，而餐廳卻在不斷爭奪人手，他更考慮將時薪由12美元（約93港元）增加至13美元（約101港元），而當地的最低時薪為9美元（約70港元）。

卡斯柏指解決人手問題上的最大挑戰是聯邦政府應對失業的方法，「因為這真的是在製造不工作的誘因」，他甚至認為問題不在於民眾身上，因為「你選擇失業可以賺到更多的錢」，所以餐廳至少要將薪金上調到比失業救濟高的水平，才有望增加民眾求職誘因。

（Business Insider、Fox News）

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