女友嚴重潔癖　銀紙清潔過才用　港男不小心鎅花牆下場超慘

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-01 14:00

保持整潔是美德，但過份清潔或會對別人造成不便。有網民在討論區分享，指女友有嚴重潔癖，家中不能存在「粉狀」物品如餅乾碎，銀紙都要清洗過才使用，平日入屋要將全部衣服除掉，而最近發生2件事更讓樓主大感崩潰，「已經唔知可以點做，每日返到屋企好似對住訓導主任」。

有網民在討論區分享，指女友有嚴重潔癖，家中不能存在「粉狀」物品，銀紙都要清洗過才使用，平日入屋要將全部衣服除掉。（《打掃》劇照）

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有網民在連登討論區，以「女朋友有嚴重潔癖」為題發文，列出多個女友潔癖的例子，包括家中衣服要摺得整整齊齊，「好似本書咁」，所有銀紙都清洗過才用，而麵粉、生粉等粉狀物品不能在家使用，由於薯片餅乾有碎，亦不能進食。

另外樓主平日入屋都要脫掉衣服，女友亦不讓外人到訪，「就算新年 一年一次朋友上黎食飯， 全屋要包白布， 要朋友用即棄拖鞋」。

而近日發生了2件事，更讓樓主被迫至臨界點，2人更一度鬧分手▼▼▼

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網民看完帖文後紛紛留言，除了感情問題「一律建議分手」外，亦有人指樓主女友很大可能是強迫症或有精神病，「真係睇醫生好啲，影響到日常生活」，又替樓主感可憐，「想像到樓主平時應該都好慘」。有網民則錯重點最關注女友是否素顏美女，「屋企唔可以有粉狀嘅嘢，麵粉生粉都唔可以用，你條女完全唔化妝？」

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有台男早前亦於討論區發文，稱女友擁有嚴重潔癖，列出生活中的9大規則，直指潔癖已影響兩人相處，令他感到吃不消，不知如何是好。

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