印度22歲準新娘被爸爸累到失去婚約嫁不出　竟趁父生病活活勒死

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-12 21:00

22歲女生正值花樣年華，竟然因嫁不出謀殺父親？印度去年尾發生1宗弒父案，22歲女生趁父親身體不適兼其他家人不在場時，竟徒手勒死親父，雖然醫院驗屍後認為他死於窒息，但家人們接受他是自然死亡，令案件遲遲未有進展。直至今年4月警方調查發現死者因為得罪未來親家，連累女兒被取消婚約，女兒竟因此動殺機，她日前被盤問72小時後終於承認殺父。

印度女生突然失去婚約，動殺機弒父，在警方盤問72小時後承認犯案。（示意圖／Getty Images）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

當地傳媒報道，事件發生於印度西孟加拉邦阿南達普爾（Anandapur），22歲女生Moumita Majhi原本已有婚約，但父親Bapi在婚禮開始前疑因禮節性問題得罪了未來親家，令男家決定取消婚約，據悉女生對婚約突然被取消感到極為不快，疑因此埋怨父親。

去年11月2日，Majhi趁父親身體不適留在家中休息時，竟想親手勒死父親。後來母親Susama回家發現丈夫躺在地上馬上報案，警方到場將他送院後確認死亡。當地傳媒指，醫院對遺體進行屍檢，發現死者應該被人用手勒至窒息，判斷屬於他殺，但家人初時認為事件屬於自然死亡，案件一開始難以調查。

直至今年4月10日，當地邦議會選舉結束，警方高層要求各警區翻查驗屍報告，以確保每宗案件死因無可疑時，這宗案件再被調查，當地警方終於在今年4月24日拘捕女兒Majhi並指控她謀殺父。警方交代指，事發當天Bapi感到胸口痛，認為是食物出問題，故留在家休息，妻子及兒子分別出門工作，案發時只有女兒Majhi在家，故嫌疑最大，警方盤問她72小時後她終於承認弒父。

這是該區近期第2宗弒父案，今年3月已有1名女兒放火焚燒親父，警方指疑犯趁父親喝醉時倒煤油在他身上再點火，將他活活燒死。弒父女兒供稱長期受父親精神折磨，父親喝酒後更打她，難再忍受下去才犯案。

（綜合）

悲劇家庭10個元素大公開：親情勒索、爛醉好賭、啞忍家暴 還有…▼ ▼ ▼