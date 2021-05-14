台父不滿女兒成績差　逼兄妹車站舉「我是乞丐」悔過書兼跪5分鐘

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-14 09:00

子女成績不好，父母就可以當眾羞辱嗎？台灣基隆1名父親因不滿女兒學習成績不理想，兒子亦監督不善，一怒之下命令2人寫「我是乞丐」、「我當乞丐」的悔過書，然後要年幼子女在人潮湧湧的公車站前罰跪，並舉起字牌5分鐘之久。當地高等法院昨日（12日）駁回上訴，維持一審中依故意對兒童犯強制罪的判決，判處父親拘役20天，可以易科罰款（即被告可繳納金錢代替被判處的有期徒刑）2萬元新台幣（約5522港元）。

台父不滿女兒成績不好，同時埋怨兒子沒有盡督促妹妹學習的責任，竟強逼年幼兄妹寫「我是乞丐」悔過書，並在車站前罰跪5分鐘予以懲罰。（基隆地院圖片）

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綜合台媒報道，涉案張姓男子居於台灣基隆，育有7名子女，而案件中受罰的女兒未滿12歲，先天智能不足，張父要求兒子幫忙督導妹妹的功課。案情指，去年11月，張父認為女兒學習成績不好，加上兒子未有盡好督促的責任，竟遷怒兩兄妹，一氣之下在上課日，首先帶2人到市內東岸停車場3樓的廣場，強逼他們用黑色鉛筆在A4紙上寫「我是乞丐」、「我當乞丐」的標語，猶如悔過書，並要求他們舉起字牌罰跪5分鐘。同日下午，張父在帶他們到基隆市仁二路公車循環站，在熙來攘往的車站前，再次強逼女兒舉起紙張跪地5分鐘，直至引來眾人圍觀，他才帶兄妹離開。

判決書透露，張父長期以打罵方式管教子女，2013年起已多次被通報為高風險家庭，2017年張父更因傷害女兒被處分援起訴，並須向公庫支付5000元新台幣（約1389港元）。

審訊期間張父一直否認自己有錯，他辯說「是希望小孩出人頭地」、「不這樣子怎麼帶小孩？」，然而法官不同意，認為張父需要思考正確的育兒方式，不應該選擇用羞辱手段管教子女，繼而令子女身心受創。

基隆地方法院在一審中依故意對兒童犯強制罪判張父拘役20日，可易科罰金，但控方認為張父觀念偏差，除處以刑罰外，應該由社會安全機制介入矯正，故提出上訴。昨日基隆高等法院就二審作出判決，高院認為刑罰已較之前的傷害處分為重，因此駁回上訴，維持一審中的刑罰。

（綜合）

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