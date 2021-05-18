悅來酒店推脫單Staycation　劈柴射箭加行山　網民：又熱又chur

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-18 21:00

【酒店 / Staycation / 情侶 / 單身 / Speed Dating】疫情下未能出國，很多情侶都會到酒店度假，享受一下2人世界，不過荃灣悅來酒店（熊貓酒店）近日就推出「不一樣的Staycation」，專為單身者而設的住宿體驗，務求讓住客透過2日一夜一連串野外求生活動，認識志趣相投的對象，成功脫單。除了製作木筏、紥營和劈柴焗曲奇等活動夠特別，計劃的年齡限制亦引起網民熱烈討論，「做咩要歧視？」。

悅來酒店近日推出2日1夜的Staycation脫單活動，標榜集Speed Dating、Staycation、露營及本地遊於一團。（官方圖片）

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悅來酒店近日推出2日1夜的Staycation脫單活動，標榜集Speed Dating、Staycation、露營及本地遊於一團，活動包括紥營、劈柴、水槍戰、營火會等，第2日還會一起到城門水塘行山探險。每人收費2480元，費用已包1晚住宿、晚餐及早餐，活動最少10人成行，如人數不足則會取消活動及安排退款，而酒店只容許28至40歲單身人士參加。

計劃一出引來網民熱烈討論，不少人大讚非常有創意，「終於顧及單身狗都想Staycation」，亦有人笑言劈柴更難劈出愛火花，「劈到成身臭汗，邊有女仔鍾意？」有網民就指為何要設年齡限制，「做咩歧視41歲以上，又指如果沒有規定男女入住人數，怕最後會變「一班中佬棍撞棍」。

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A. 衣服

B. 鞋子

C. 髮型

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一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事。（01熱話製圖）

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